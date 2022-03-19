Хави назвал «Реал Мадрид» «хамелеоном» перед Класико и объяснил, почему

«Реал Мадрид — хамелеон, никогда нельзя предугадать, как они сыграют», — сказал Хави журналистам.

«Мы не знаем, что нас ждет, но мы постараемся навязать свою модель игры. Играя дома, возможно, они будут прессинговать весь матч. У нас должны быть готовые решения для всех сценариев игры», — добавил босс «Барсы».

В воскресенье «Реал Мадрид» будет без Карима Бензема — это также может сделать их еще более непредсказуемыми.

«Барселона» сыграет с «Мадридом» на выезде в воскресенье в 23:00 по московскому времени.