«Реал Мадрид» не отправлял в УЕФА кадры инцидента в раздевалке с Аль-Хелаифи

Уже неделя прошла после матча между «Мадридом» и «ПСЖ», а разговоры о нем все не утихают. В частности, разговоры об инциденте, произошедшем после игры в раздевалке судей на «Беранбеу», когда туда ворвались президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор Леонардо.

Арбитр Дэнни Маккели зафиксировал случай в своем отчете, упомянув агрессивное поведение ворвавшихся, когда представителей «ПСЖ» попросили покинуть раздевалку, то они заблокировали выход, а президент клуба ударил помощника арбитра.

Однако, как стало известно, после матча сотрудники «Мадрида» изъяли компрометирующие Аль-Хелаифи записи с камер. Как сообщили после, президент просто запутался в коридорах и оказался вовсе не там, где предполагал – в кабинете делегата поля Карлоса Мехиа Давила.

Аль-Хелаифи кричал «Я убью тебя», его пришлось останавливать его собственным телохранителям. Сразу после этого Леонардо потребовал, чтобы изображения были стерты с мобильного телефона сотрудника «Мадрида».

Сначала ходили разговоры о том, что «Реал Мадрид» предоставит эти изображения УЕФА в ходе открытой процедуры против парижского клуба. Как стало известно Mundo Deportivo, эти изображения не были включены в процедуру. «Реал Мадрид» не прислал их в качестве дополнительной документации. Это означает, что прямо сейчас и в рамках открытой процедуры отчет арбитра будет иметь ключевое значение в дополнение к отчету, отправленному делегатом УЕФА.