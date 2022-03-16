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Месси хочет остаться в «ПСЖ» - он убежден, что они могут выиграть ЛЧ

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Месси хочет остаться в «ПСЖ» на следующий сезон.

По данным французских сми, несмотря на слухи Лео не контактировал с руководством «Барселоны» после своего отъезда.

Лео не удивился тому, что болельщики освистали его после вылета из Лиги Чемпионов. Он убежден, что «ПСЖ» способен выиграть турнир в будущем сезоне, он надеется показать свой лучший уровень в клубе, когда лучше адаптируется.

Первый сезон Лео вне «Барсы» прошел не так хорошо, как ожидалось. На данный момент он сыграл 26 матчей за новую команду, забил 7 голов и отдал 11 ассистов.

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