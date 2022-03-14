Лапорта «хочет наладить» отношения с Месси, но есть одна загвоздка: объясняем

Жоан Лапорта «хочет наладить» свои отношения с Лео Месси после ухода аргентинца из «Барселоны», сообщает Луис Рохо из Marca.

Однако обе стороны понимают, что потенциальное возвращение Месси в «Барсу» невозможно.

Кроме того, аргентинец хотел бы расторгнуть свой текущий контракт с «Пари Сен-Жермен», который истекает в 2023 году. Репортер Лоик Танзи добавляет, что Месси очень мотивирован сделать это после того, как болельщики парижан освистали и освистали его и Неймара перед последней игрой Лиги 1.