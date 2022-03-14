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«Барселона» связалась с Салахом и рассматривает его, как альтернативу Холанду

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По данным Diario AS, «Барселона» попытается подписать Мохамеда Салаха, если им не удастся подписать Эрлинга Холанда.

Каталонцы могут подписать египтянина за 60-70 миллионов евро. Его контракт истекает в 2023 году, а переговоры с «Ливерпулем» зашли в тупик.

У «Барсы» уже были первые контакты с окружением игрока. Начало переговоров можно оценить положительно.

Несмотря на финансовые трудности клуба, Жоан Лапорта, как сообщается, пообещал Хави летом подписать контракт с лучшим нападающим.

Мохамед Салах забил 28 голов и сделал 10 передач в 35 матчах за «Ливерпуль» в этом сезоне.

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