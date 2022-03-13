«Мадрид» хочет заключить соглашение с Мбаппе уже на следующей неделе

По сообщению испанского издания MARCA, Килиан Мбаппе приближается к завершению перехода в «Реал Мадрид». «Сливочные» надеются заключить соглашение со своей приоритетной целью, которая, скорее всего, покинет «ПСЖ» в качестве свободного агента в летнее трансферное окно.

Мбаппе – лидер «ПСЖ» в текущем сезоне: Лионель Месси изо всех сил пытается освоиться в «Парк де Пренс», а Неймар борется с проблемами со здоровьем. На счету 23-летнего футболиста 25 голов и 17 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах. Но после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов УЕФА в противостоянии с «Мадридом» Мбаппе все ближе к тому, чтобы покинуть клуб.

У Мбаппе не приблизился к соглашению с «ПСЖ» о продлении контракта, хотя парижане неоднократно предлагали новую выгодную сделку, победитель чемпионата мира по футболу постоянно отвергал их предложения.

В «Мадриде» Мбаппе может стать долгожданным преемником Криштиану Роналду, действуя в связке с Каримом Бензема и Винисиусом. Переговоры между «Мадридом» и Мбаппе активизировались после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов в начале этой недели. Испанский гигант теперь надеется заключить соглашение с 23-летним игроком уже в следующую пятницу.

На этом давняя трансферная сага с участием Мбаппе, наконец, завершится, и «Реал Мадрид» получит свою приоритетную цель после того, как прошлым летом не смог подписать его за девятизначную сумму.