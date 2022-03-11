«Как Месси и Роналду»: болельщик объясняет почему противостояние Холанд-Мбаппе наиболее вероятно в Ла Лиге

«Холанд выбрал Adidas в качестве спонсора», - пишет аналитик-болельщик «Барсы».

«Как у Месси и CR7, между Холандом и Мбаппе тоже будет противостояние. И не только на поле, но и в коммерческом плане».

«Холанд будет играть за «Барсу» и представлять Adidas – как Месси, а Мбаппе за «Реал Мадрид» и представлять Nike – как Роналду».

Несмотря на то, что игроки «Мадрида» носят Adidas, топовый футболист может представлять другой бренд. Кроме того, ходили слухи о том, что Флорентино Перес заинтересован в возобновлении соперничества, такого, как было у Месси и Роналду.

«Реал Мадрид» рассчитывает подписать Мбаппе летом, как и «Барселона» Холанду.