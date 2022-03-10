Доннарумма - очередная жертва прессинга Бензема

Карим Бензема стал главным героем вчерашнего матча между «ПСЖ» и «Мадридом» на «Бернабеу». Француз оформил хет-трик и вывел свой клуб в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Его первый гол получился в результате ошибки Доннаруммы, который попытался сыграть в мяч под прессингом Карима.

Доннарумма – не первая жертва прессинга француза среди вратарей. Первой был Свен Ульрайх, выступающий за «Баварию» полуфинальном матче Лиги Чемпионов на «Бернабеу». В Мюнхене «Реал Мадрид» обыграл немецкий клуб 1-2, Карим стал автором дубля, воспользовавшись ошибкой голкипера «Баварии».

Второй жертвой стал Лорис Кариус в Киеве, в финале Лиги Чемпионов между «Мадридом» и «Ливерпулем». При счете 0:0 Карим начал оказывать давление на Кариуса, который выбил мяч, но попал в нападающего «Мадрида», так счет был открыт, а Кариус стал главным героем матча из-за своих ошибок.