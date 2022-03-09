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Маурисио Почеттино: «Мы уважаем «Реал Мадрид», но не боимся»

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Маурисио Почеттино во время пресс-конференции говорил об ожиданиях от игры «Мадрида» в ответном матче 1\8 финала Лиги Чемпионов на «Беранбеу».

«Мадрид» не изменит своей манеры игры из-за того, что кто-то из игроков травмирован или не может играть из-за перебора карточек. Философия их игры останется прежней. Мы хорошо знаем друг друга, мы видели все их матчи, а они – наши. Игра будет интенсивной, мы постараемся бороться за контроль мяча, чтобы он был как можно дальше от нашей зоны штрафной. Мы постараемся прессинговать, чтобы создавать голевые моменты».

«Пресса в Испании говорит о выходе «Мадрида» в следующий этап. Мы выиграли первый матч и нам нужно продолжать двигаться вперед. Мы уважаем «Реал Мадрид» и его игроков, клуб не случайно 13 раз побеждал в Лиге Чемпионов, но мы не боимся. Мы знаем, что должны провести серьезный и изматывающий матч. Этот турнир хотел бы выиграть любой футболист, команда и клуб. Мы постараемся пройти в четвертьфинал».

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