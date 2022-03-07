Икер Касильяс: «Мне нравится Мбаппе, но он будет действовать в интересах своей команды»

Бывший голкипер «Мадрида» Икер Касильяс признал, что ему импонирует нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, но разговоры о его возможном подписании контракта с мадридским клубом «ничего не значат» перед ответным матчем в 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Мадридом» и «ПСЖ».

«Говорить о мечтах футболистов, о том, кто может прийти, кто нет, если бы мне было 22 года, то я бы сказал, что да, это имеет значение, но сейчас мне 40 лет, и я говорю, что это все ничего не значит. Мбаппе со своей командой и будет действовать в ее интересах, а потом я не знаю, где он окажется. Конечно же, мне он нравится, как игрок. Надеюсь, что он будет выступать за «Реал Мадрид», я был бы этому очень рад, но от меня тут ничего не зависит – но зависит от множества других факторов», - отметил Икер Касильяс.

«Ни Холанд, ни Мбаппе не являются сейчас игроками «Мадрида», так что прямо сейчас они не помогут. Нужно подождать и насладиться игрой тех футболистов, которые представляют команду, ведь они завоевали это право своими успехами».

«В теории у «ПСЖ» больше шансов, ведь они выиграли первый матч со счетом 1-0, но все может измениться. Я желаю удачи «Мадриду», чтобы клуб прошел в следующий этап турнира, чтобы футболисты наслаждались игрой на «Бернабеу» в этот невероятный вечер».