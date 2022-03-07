Даниэль Маккели рассудит матч между «Мадридом» и «ПСЖ»

Сегодня УЕФА объявило о том, что матч между «Мадридом» и «ПСЖ» на «Сантяьго Бернабеу» 9 марта рассудит голландец Дэниэл Маккели – один из самых опытных арбитров в Европе.

Маккели впервые будет работать на матче обеих команд в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Ранее он судил встречу между «Ливерпулем» и «Атлетико» на групповом этапе.

Маккели в третий раз предстоит судить «Реал Мадрид» в Лиге Чемпионов. Его последним матчем «сливочных» была встреча в полуфинале турнира на Вальдебебас, закончившаяся ничьей 1-1. До этого он также в прошлом сезоне работал на ответном матче 1\8 финала турнира, когда команда Зидана обыграла «Аталанту» (3-1).

С «ПСЖ» Маккели также ранее работал дважды. Оба раза парижский клуб победил и оба раза в прошлом сезоне на групповом этапе: сначала (1-0) победа над «Лейпцигом», потом (5-1) над «Истанбул Башакшехиром».

За VAR в предстоящем матче будут отвечать Поль Ван Букель и Кевин Блом