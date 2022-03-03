«Мы услышали болельщиков»: Суперлига почти подтвердила возвращение, назвав серьезные изменение формата

Европейская Суперлига почти объявила о своем возвращении, опубликовав статью «Переосмысление будущего футбола в ЕС».

«... успешная Европейская Суперлига возможна только при поддержке футбольных болельщиков. Мы слышали и продолжаем прислушиваться к тому, что говорят болельщики и заинтересованные стороны в футболе... Мы устраним концепцию «постоянных членов», будучи открытыми для европейских клубов», — говорится, в частности, в статье.

Это означает, что новый формат Суперлиги обеспечит открытость для европейских клубов; постоянных членов команд отныне не будет. Многие считают это очень важным изменением формата.

Запуск Суперлиги теперь кажется вопросом времени. Ходят слухи, что первый турнир может состояться уже в 2023 году.