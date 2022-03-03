«Париж меняет людей»: фанаты реагируют на новый образ Месси во время встречи с сыном Дэвида Бекхэма

Один из трех сыновей Дэвида Бекхэма, Ромео, встречался с величайшими игроками «Пари Сен-Жермен».

Лео Месси удивил многих своим ярким внешним видом. Раньше он никогда раньше так не одевался!

Болельщики в Twitter отметили наряд аргентинца:

@Tzberryoficial: «Кто так одел Месси?»

@Henook: «Не знаю, о чем вы все говорите, но этот наряд просто огонь 😂🔥»

@BallingBuffy: «Кто-нибудь посоветуйте Месси стилиста»

@JustKami: «Бро Месси должен был выглядеть как учитель математики, но что это теперь? Париж изменил моего мужчину 😭».

К слову, ходят слухи о переходе Месси в МЛС. 34-летний футболист, скорее всего, подпишет контракт с принадлежащим Дэвиду Бекхэму «Интером Майами» в 2023 году.