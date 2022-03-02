Три причины, по которым «ПСЖ» может обойти «Мадрид» в ЛЧ

«ПСЖ» отправится в Испанию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Мадрида», выиграв 1:0 в первом матче после гола Килиана Мбаппе. Вот три причины, по которым парижане добьются успеха на «Сантьяго Бернабеу»…

Мбаппе пока остается игроком «ПСЖ».

Независимо от того, где Мбаппе будет играть в следующем сезоне, пока он остается игроком «ПСЖ», и именно поэтому первый матч закончился в пользу команды Маурисио Почеттино. Есть веские основания сказать, что 23-летний футболист сейчас лучший игрок в мире, и даже Лионель Месси, кажется, адаптировал свою игру, чтобы работать на Килиана.

Месси любит играть на «Бернабеу».

«Реал Мадрид» знает, что не может сосредоточиться только на Мбаппе, когда на поле Неймар и Месси. Аргентинец покинул «Барселону» в прошлом году, став лучшим бомбардиром Класико за всю историю, забив 26 голов в 46 матчах против «Мадрида». Более половины из этих голов (15) были забиты на «Бернабеу».

История в пользу «ПСЖ»

«Реал Мадрид» был победителем в последний раз, когда команды встречались в плей-офф Лиги чемпионов, одержав победу со счетом 5: 2 по сумме двух матчей на том же этапе соревнований в сезоне 2017\18. Однако «ПСЖ» выиграл две предыдущие встречи клубов в еврокубках.

Победа французов в четвертьфинале Кубка УЕФА-1992/93 вошла в историю как один из лучших результатов парижан, поскольку они отыгрались после поражения 3:1 в первом матче и победили 4:1 дома. Год спустя клубы снова встретились, и «ПСЖ» одержал победу со счетом 2:1 в четвертьфинале Кубок обладателей кубков УЕФА,гол Джорджа Веа принес им победу со счетом 1:0 в первом матче в Испании.