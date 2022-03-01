Месси воссоединился с Фабрегасом и Суаресом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси воссоединился со своими бывшими товарищами по команде «Барселона» Сеском Фабрегасом и Луисом Суаресом в эти выходные. Все трое, большие друзья и бывшие коллеги, собрались в Париже, чтобы отпраздновать день рождения жены Месси, Антонеллы Рокуццо. Антонелла также дружит с женами Фабрегаса и Суареса.

Из них троих именно Месси дольше всех играл на «Камп Ноу». Он дебютировал за взрослую команду в 2004 году и играл за «блауграну» до лета 2021 года, когда он ушел в «ПСЖ» на правах свободного агента после того, как стало очевидно, что «Барселона» не может позволить себе продлить его контракт.

Фабрегас прошел через молодежную систему в «Барселоне», но прорвался в «Арсенале». Он вернулся на «Камп Ноу» в 2011 году, провел три года, играя вместе с Месси, прежде чем уйти в «Челси» в 2014 году. Тем же летом Суарес присоединился к «Барселоне», сыграв ключевую роль вместе с Неймаром, помогая Месси привести «Барселону» к треблу под руководством Луиса Энрике. Он ушел в Атлетико Мадрид в 2020 году.