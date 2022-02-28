Феде Вальверде может стать ключевым игроком «Мадрида» в ответном матче с «ПСЖ» в ЛЧ

По данным Marca, Феде Вальверде стремится занять место в стартовом составе в полузащите «Мадрида». Уругвайец является 12-м игроком Карло Анчелотти, но мало-помалу он добивается включения в основной состав.

Вальверде привносит энергию и вертикальную игру в тройку полузащиты, чего «Мадриду» очень не хватало в некоторых из самых важных матчей, которые они сыграли в этом сезоне. Учитывая, что Каземиро дисквалифицирован на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», его время блистать, возможно, наконец-то пришло всерьез.

В этом сезоне 23-летний Вальверде отыграл 51% матчей «Мадрида» в Ла Лиге и 34% в Лиге чемпионов. Он прибыл на «Сантьяго Бернабеу» еще в 2016 году и своей родине и уже давно считается звездой. Теперь, когда «Мадрид» выходит на последний отрезок сезона, пришло его время.