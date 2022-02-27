«Реал Мадрид», «Барселона» и «Ювентус» перезапустят Суперлигу на следующей неделе

The Telegraph утверждает, что Суперлига будет возрождена «Барселоной», «Ювентусом» и «Мадридом» в марте.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли должен объявить о перезапуске Суперлиги в ходе пресс-конференции в четверг, 4 марта.

Будут внесены изменения, в том числе появилась информация о том, что Суперлига теперь будет открытой лигой, а не закрытой для участия только определенных команд.

Изменения будут включать в себя введение квалификации через турнирную таблицу национальных лиг, и три вовлеченных клуба заявляют, что помогут создавать новые команды в таких странах, как Люксембург.

В то время как УЕФА и Премьер лига считают, что Суперлига «умерла», «Реал Мадрид», «Барса» и «Ювентус» уверены, что турнир сможет функционировать.

Три европейских гиганта — единственные, кто связан с Суперлигой, поскольку все остальные клубы, в том числе ведущие команды Премьер-лиги, покинули ее в прошлом году.