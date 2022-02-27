Мать Мбаппе просит «Мадрид» включить в контракт сына необычный пункт

Как сообщает Marca, мать Килиана Мбаппе, которая также является одним из его представителей, попросила «Реал Мадрид» включить процент от продаж футболок игрока в его зарплату.

«Сливочные» не были к этому готовы, поскольку это не является общепринятой практикой. Клуб ожидает значительного увеличения продаж футболок после перехода Килиана на «Сантьяго Бернабеу».

Кроме того, «Мадрид» может предложить Мбаппе больше, чем обычные 50% прав на изображение. Это может позволить зарплате француза вырасти до 25 миллионов евро в год.

Контракт 22-летнего футболиста с «Пари Сен-Жермен» истекает в конце сезона. «Реал Мадрид» собирается подписать его, хотя парижане надеются уговорить Мбаппе на краткосрочное продление контракта.