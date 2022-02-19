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Жозе Моуринью: «Мне не понравился матч «ПСЖ»-«Реал Мадрид»

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Жозе Моуринью спросили, не испытывает ли он ностальгии по большим матчам Лиги чемпионов сейчас, когда он управляет командой, которая играет в Лиге конференций.

«Я был на более чем 150 играх Лиги чемпионов, и это большая честь для меня. Я не могу жаловаться теперь, когда играю в Лиге конференций. Нет, я не испытываю ностальгии, я видел и много больших матчей чемпионов...», – признался тренер «Ромы».

Журналист напомнил ему, что, среди прочего, прошли встречи «ПСЖ»-«Реал Мадрид» и «Интер»-«Ливерпуль», на что Моуринью ответил:

«Мне не понравился матч «ПСЖ»-«Реал Мадрид», зато у «Интер»-«Ливерпуль» получился хорошим матчем».

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