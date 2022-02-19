«Продажа Рамоса» и еще 3 условия от Килиана Мбаппе, чтобы остаться в «ПСЖ»

Согласно L'Equipe, Килиан Мбаппе, извлекает выгоду из отчаяния «ПСЖ», пытаясь выкрутить им руки и получить все, что он хочет.

Мбаппе выдвинул четыре условия для продления контракта с «ПСЖ».

1. Более высокая заработная плата

Мбаппе хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «ПСЖ», поскольку он был их лучшим бомбардиром и ассистентом в течение двух сезонов подряд.

Это не будет проблемой для неприлично богатого клуба, который готов платить ему 1 миллион евро в неделю.

2. Пенальти

Мбаппе был назначенным пенальтистом «ПСЖ» до того, как Месси прибыл в Париж, но все изменилось, и юноша снова хочет взять на себя эту роль.

Кроме того, Мбаппе опасается, что он не будет исполнять пенальти в «Мадриде», поскольку эта ответственность лежит на Кариме Бензема.

3. Продажа Рамоса

Мбаппе считает, что подписание Серхио Рамоса не имело смысла, учитывая, что бывший капитан «Мадрида» почти не играет. Он хочет, чтобы Рамос был продан.

4. Дисциплина в команде

Мбаппе считает, что дисциплина в «ПСЖ» на низком уровне. Особенно у игроков из Южной Америки.

23-летний игрок требует от своих одноклубников большей уравновешенности как на поле, так и за его пределами.

Сможет ли «ПСЖ» выполнить все эти условия?