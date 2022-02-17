Тактика Анчелотти в матче с «ПСЖ» смутила руководство «Мадрида»

Оборонительная тактика Карло Анчелотти против «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов смутила Флорентино Переса и руководство клуба, наблюдавших за игрой, сообщает Independent.

«Реал Мадрид» изо всех сил пытался сдержать темп «ПСЖ» и довольствовался тем, что отсиживался и терпел безжалостный прессинг со стороны хозяина поля, согласно тактике Анчелотти.

«Сливочные» так и не совершили ответного удара, которого ждали всю ночь, владели мячом менее 40% в большинстве периодов, забив всего один раз в створ за всю игру.

К сожалению для «сливочных», давление окупилось для «ПСЖ», поскольку Килиан Мбаппе нашел возможность забить за секунды до финального свистка.