Мбаппе «серьезно рассматривает» переход в АПЛ вместо «Мадрида», «Ливерпуль» - лучший вариант

По данным Diario Sport, Килиан Мбаппе серьезно рассматривает возможность перехода в Премьер лигу, а не в «Реал Мадрид».

Нападающий разнес «Реал Мадрид» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и теперь считает, что его карьера пойдет лучше в Англии, чем в Испании.

«Ливерпуль» — наиболее вероятный пункт назначения Мбаппе, если переезд в «Мадрид» не удастся. Говорят, что Юрген Клопп общается с 23-летним игроком.

Примечательно, что Мбаппе свободно говорит по-английски, а это значит, что он не столкнется с языковым барьером, если переедет в Англию.

В настоящее время «ПСЖ» все еще пытается продлить контракт Мбаппе, но продолжает получать отказы.