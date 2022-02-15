Флорентино Перес был замечен на обеде с президентом «ПСЖ», несмотря на слухи о его отмене

Журналисты заметили Флорентино Переса, прибывающего в парижский ресторан, где он обедает с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

Сообщается, что президент «Мадрида» опоздал на 26 минут. Представители «сливочных» Эмилио Бутрагеньо и Хосе Анхель Санчес прибыли вовремя.

По данным RMC, обед проходил в ресторане недалеко от Елисейских полей. Однако неизвестно, о чем шла речь.

Ранее сообщалось, что Аль-Хелаифи «отменил» встречу из-за напряженности между «Мадридом» и «ПСЖ».

Отношения между клубами могут быть довольно натянутыми. Этого и следовало ожидать, учитывая, что «Реал Мадрид» пытается подписать лучшего игрока «ПСЖ» на условиях бесплатного трансфера. Но, к счастью, отношения, кажется, не столь напряженные.