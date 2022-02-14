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«Реал Мадрид» может попытаться нанять Почеттино, если Анчелотти не оправдает ожидания клуба

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Если Карло Анчелотти не оправдает ожиданий руководства клуба в этом сезоне, то может покинуть «Реал Мадрид» летом, сообщает L’Equipe.

В этом случае «сливочные» хотят нанять Маурисио Почеттино. Флорентино Перес ранее трижды пытался назначить его на пост главного тренера «Мадрида» и может попытаться сделать это снова.

Goal France утверждает, что Почеттино не исключает ухода из «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. Это будет зависеть от того, удастся ли парижанам найти замену. Зинедин Зидан отказался от работы в клубе еще в декабре.

Анчелотти вернулся в «Реал Мадрид» прошлым летом, подписав контракт до 2024 года. На данный момент «сливочные» занимают первое место в Ла Лиге, но вылетели из Кубка Короля.

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