Лионель Месси, уволивший весь персонал после покупки роскошного отеля в Испании, может предстать перед судом

Как и в случае со многими звездными спортсменами, футбол — не единственный источник дохода Лионеля Месси. Помимо других коммерческих предприятий, аргентинец является владельцем группы отелей MIM.

Совсем недавно сеть купила свой шестой отель в Сан-Роке, одном из самых престижных районов Кадиса, Испания. Это не было бы такой большой историей, если бы не решение гостиничной группы уволить весь персонал из около 40 человек в первый же день.

Как сообщает Euro News Weekly, причины увольнения не называются. Мэр Сан-Роке Хуан Карлос Руис Боикс назвал это решение серьезным ударом по городу. Он связался с новыми владельцами, чтобы попытаться убедить их изменить свое решение.

Если компания Месси не восстановит служащих, дело может быть передано в суд.