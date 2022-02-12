Неймар может оказаться на скамейке запасных в матче с «Мадридом»

Сегодня утром Неймар впервые завершил тренировку в общей группе после травмы лодыжки в конце ноября. Хорошие новости для Почеттино, который не собирается спешить с решением, относительно попадания Неймара в заявку на матч с «Мадридом». Хотя вряд ли сыграет в стартовом составе в Лиге чемпионов, этот маленький шаг открывает перед аргентинским тренером возможность оставить его на скамейке запасных в случае необходимости.

Однако Неймара не набрал соревновательный ритм. Он не играл ни минуты с 28 ноября прошлого года, когда он получил растяжение связок. Вчера, после скудной домашней победы над «Ренном», Почеттино хотел сдержать эйфорию по поводу бразильца:

«С ожиданиями нужно быть осторожным. Может быть, а может и нет. Восстановление идет хорошо, и я надеюсь, что могу рассчитывать на Неймара, потому что он важный футболист для «ПСЖ», — отметил он в пресс-центре.

Почеттино хочет видеть Неймара в составе, но вызовет его только в том случае, если у него будет одобрение медицинских служб. Тренировки завтра и в понедельник будут ключевыми для окончательного решения.