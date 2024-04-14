«Байер» идет на сезон без поражений. А у кого в топ-5 есть такие?

У «Баварии» нет!

Еще один ракурс на великий сезон «Байера»: Неверлузен (да-да, именно так) может пройти чемпионат без поражений.

За последние 20 лет в топ-5 таких случаев было всего два.

● Итальянцы − рекордсмены топ-5 лиг по сезонам без поражений в чемпионате (5). Кстати, «Перуджа» не выиграла титул в сезоне-1978/79: из 30 матчей команда 19 раз сыграла вничью.

● При этом непобежденные редко выигрывали что-то кроме чемпионата: на 11 команд два кубка (у «Престона» Кубок Англии, у «Атлетика» − Кубок Испании).

● Во Франции никто не заканчивал сезон без поражений! В этом сезоне тоже не будет: «ПСЖ» уже проигрывал. Зато в Лиге 1 есть абсолютно великий сезон-2006/07, когда вторая и третья команда («Марсель» и «Тулуза») проиграли 12 и 14 матчей соответственно.

● «Байер» может стать первой немецкой командой, ни разу не проигравшей за сезон без всяких оговорок: в 1942-м играли не все, в 1982-м «Динамо» Берлин выиграло чемпионат Восточной Германии.

Вы удивлены, что «Баварии» нет в списке? Требл-машина Юппа Хайнкеса в сезоне-2012/13 проиграла в Бундеслиге всего раз... «Байеру» (1:2).

«Байер» уже догнал «Ювентус» по матчам без поражений во всех турнирах подряд

«Байер» может стать третьей непобедимой командой топ-5 в XXI веке. Правда, у «Ювентуса» и «Арсенала» по 38 матчей без поражений в сезоне, но будет ли менее великим «Байер» с 34 играми? Он же не виноват в количестве команд Бундеслиги.

Команда Алонсо компенсирует и не проигрывает вообще во всех турнирах. «Непобедимые»-2004 тут не конкуренты: регулярно проигрывали в Лиге чемпионов и внутренних кубках, максимум 20 игр без поражений.

А вот «Ювентус»-2011/12 держался практически весь сезон: 42 матча без поражений, слетели в финале Кубка от «Наполи» (0:2). В четверг «Байер» сравнялся с командой Антонио Конте.

Серию «Ювентуса» упростило отсутствие еврокубков: в сезоне-2010/11 заняли седьмое место. «Байер» в гонке и в Кубке Германии (уже в финале), и в Лиге Европы (четвертьфинал с «Вест Хэмом»).

Матч с «Вердером» не только потенциально чемпионский: он продлит серию до 43 игр − так «Байер» обгонит «Ювентус».

Неверлузен – новое прозвище «Байера». Когда оно появилось и кто принес его на Спортс?

Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron