№10 в топ-клубах – 10 лет назад и сейчас

Как менялись обладатели легендарного номера.

«Когда Месси уйдет из сборной, мы никому не позволим носить десятку после него. Этот номер навсегда будет выведен из обращения в честь Лионеля. Это меньшее, что мы можем для него сделать», – говорил президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия в декабре 2023-го.

Десятый номер, возможно, величайший в истории футбола. Под ним играли Пеле, Марадона, Зидан, Роналдиньо и десятки других легенд. За последние 10 лет у культовой цифры появилось много новых владельцев: в топ-клубах сменились поколения, самый желанный номер теперь носит новая школа.

Мы изучили эволюцию №10 в топ-клубах Европы – покажем, кто носил его в 2014-м, кто десятка сейчас и кому он переходила за эти десять лет.

У «Арсенала» все стабильно: хозяин номера воспитанник академии (и от него, как и в 2014-м, явно ждут большего). Между Уилшером и Смитом-Роу аккуратно втиснулся Озил.

Грилиш носит десятку еще со времен игры в составе «Астон Виллы» U-23. В «Сити» Джек пришел сразу после ухода Агуэро, поэтому обошлось без конкуренции за номер.

Филиппе Коутиньо был отличным примером десятки не только на спине, но и на поле. Жаль, что позиция постепенно умирает. Зато его трансфер – самая дорогая продажа в истории клуба (135 млн евро).

Руни начинал в «МЮ» с №8 – нетипичный выбор для форварда, но с десяткой тогда гонял Руд ван Нистелрой. Уходил Уэйн в статусе единственного игрока в истории АПЛ с 200+ голами и 100+ ассистами. Сейчас хозяин десятки Рэшфорд – у него 131 гол за «МЮ» (12-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба).

Десятку «Челси» с 2014-го примеряли сразу 4 футболиста, но приблизиться к Азару пока что не удалось никому. Под №10 Эден провел самый результативный сезон в карьере (21+17 в кампании-2018/19). У нынешнего владельца номера Михаила Мудрика 18 голов и 18 ассистов за всю карьеру.

В первый же сезон в Мюнхене Арьен Роббен забил 20 голов во всех турнирах – дебютный сезон в «Баварии» стал самым результативным в карьере. И да, это был первый случай в клубной карьере Арсена, когда он получит №10. Кстати, и у Роббена, и у Коутиньо есть требл с «Баварией».

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У десятки «Боруссии» в 2014-м и десятки «Боруссии» в 2024-м очень схожие проблемы: оба провалились в «Манчестер Юнайтед» и поссорились с главным тренером. В начале сезона у «Боруссии» вообще не было №10 – Санчо получил его после аренды в январе.

Казалось бы, при чем тут Хавьер Пасторе?

Кажется, вспомнить всех предыдущих десяток «Интера» до Лаутаро смогли бы только тру-фаны клуба. Аргентинец с номером справляется: 128 голов и 31 ассист за шесть лет в Милане.

8,10,7,6 – такие места в чемпионате занимал «Милан» времен Хонды.

Карьера Поля Погба после возвращения в «Юве» (и возвращения к десятке): восемь травм, один матч в старте за два сезона, 224 игровых минуты и дисквалификация за допинг. Близко к гениальности (как и вся карьера Поля).

И у Турана, и у Корреа есть золото Ла Лиги (разумеется, с десяткой на спине) – большая редкость в эпоху тотального доминирования «Реала» и «Барселоны».

После ухода Месси из «Барсы» в медиа обсуждался вариант вывода номера из обращения. Правда, он был невозможен из-за правил Ла Лиги. Сейчас у «Барселоны» формально нет десятки, но ее последний владелец все еще принадлежит клубу – Фати арендован «Брайтоном».

В Мадриде все стабильно.