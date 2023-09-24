Буря в стакане
Блог

20 самых дорогих составов мира. «ПСЖ» – третий, «Ливерпуль» ниже «МЮ»

Манчестер Сити Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал Арсенал
Короткий Спортс Короткий Спортс
Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
Тоттенхэм Тоттенхэм
ПСЖ ПСЖ
бундеслига Германия бундеслига Германия
Бавария Бавария
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Барселона Барселона
лига 1 Франция лига 1 Франция
серия А Италия серия А Италия
Астон Вилла Астон Вилла
Байер Байер
Ньюкасл Ньюкасл
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вест Хэм Вест Хэм
Милан Милан
Интер Интер
Атлетико Атлетико
Ювентус Ювентус
Наполи Наполи
Футбол Футбол

Летом 2023-го «Арсенал» был одной из самых тратящих команд (шестое место в мире) – Артета вложил в новых игроков 234 млн евро. Трансферы Хавертца, Райса, Тимбера и аренда (с последующим выкупом) Райа отразились на стоимости состава на Transfermarkt. Летняя закупка подбросила «Арсенал» почти на самый верх и сделала вторым в мире.

А вот кто еще есть в топ-20.

• В топ-20 сразу девять клубов из АПЛ. Абсолютная доминация. От Франции – только «ПСЖ». Оставшиеся 10 мест делят Ла Лига (3), Серия А (4) и Бундеслига (3). 

• Обратили внимание на огромный разрыв между первой девяткой и остальными? Сразу после «Барсы» идет «Тоттенхэм», состав которого на 125 млн евро дешевле.

• «Ювентус» сильно деградировал за последние пять лет. В сезоне-2018/19 состав «Юве» оценивался в 871 млн евро. Теперь – в два раза дешевле.

Подписывайтесь на телеграм-канал автора о европейском футболе

Самые подорожавшие футболисты 2023-го

Самые подешевевшие футболисты 2023-го

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gumarik
было логичнее посчитать стоимость на одного игрока в команде. в том же ПСЖ и Челси состав считается 30 человек а сити и реал по 24.
+85
-6
+79
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sundance Neeskens
"«Барса» еле-еле заползла в десятку" Это так называется 9-ое место с уверенным отрывом от 10-ого? Еще и с учетом, что из этого рейтинга меньше всего игроков в составе? Сами себе противоречите.
+48
-8
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Лапин
Но подождите, Пеп только сегодня сказал, что у МанСити состав не дороже, чем у остальных.
+27
-7
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марик Кармов
Ответ Mustang Shelby
Комментарий скрыт
с чем ты не согласен? никто и не написал ,что у реала состав плохой. тут речь идёт о стоимости. просто реал не тратит направо и налево последние годы , с чувством, с толком, с расстановкой подходит к тратам.
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Письменский
Автор
Ответ gumarik
было логичнее посчитать стоимость на одного игрока в команде. в том же ПСЖ и Челси состав считается 30 человек а сити и реал по 24.
Ну это объективно не самая точная методика даже с учетом разницы в количестве игроков в составе. Средняя стоимость скорее искажает реальность. Там между игроками бывает слишком большая разница в цене.
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Billy_Shears
У сити, как минимум, не посчитан судейский корпус,
+22
-8
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruscello
Ждемс, когда в этом списке останется Реал, Барса, Бавария и 17 команд из АПЛ.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марик Кармов
Ответ Mustang Shelby
Комментарий скрыт
да кому ты нужен писать тебе , не советую другим то чем сам не можешь похвастаться.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
макс макс
Ответ Дмитрий Письменский
Ну это объективно не самая точная методика даже с учетом разницы в количестве игроков в составе. Средняя стоимость скорее искажает реальность. Там между игроками бывает слишком большая разница в цене.
Ок. Что насчет медианной стоимости?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
играйкакмесси
Ответ Mustang Shelby
Комментарий скрыт
капец ты душный
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DenizKios
Псж??? Вроде все разбежались уже?...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sapogok
Ответ DenizKios
Псж??? Вроде все разбежались уже?...
На самом деле ПСЖ так высоко, из-за количества игроков в составе. Если не ошибаюсь там около 30 игроков
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alon Raven
Ответ Maasd4m
Стоимость игрока вещь очень относительная. За Антони 100 мультов отвалили, а толку?
Ты не путай стоимость "состава" и трансферный баланс. То, о чём ты говоришь - трансферный баланс, то есть то, что реально заплатил клуб. А в статье о стоимости состава - то есть стоимость игроков по мнению ТМ.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Ответ Иван Лапин
Но подождите, Пеп только сегодня сказал, что у МанСити состав не дороже, чем у остальных.
Он просто понятия не имеет сколько тратит. Есть такие счастливые люди
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ямковой
Ответ Billy_Shears
У сити, как минимум, не посчитан судейский корпус,
Раньше же было принято указывать на сумы их трансферов?
Когда успела подъехать методичка что Сити покупает судей?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DenizKios
Ответ sapogok
На самом деле ПСЖ так высоко, из-за количества игроков в составе. Если не ошибаюсь там около 30 игроков
Тогда понятно. Как не взгляну на состав, думаю, и для чего они оставляли Мбаппе? С таким составом бороться за лигу чемпионов?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
qw6xjkwprw
Астон Вилла удивила
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alon Raven
Ответ Тюменец
Он просто понятия не имеет сколько тратит. Есть такие счастливые люди
В том-то и дело, что в отличии от вас двоих он считать умеет. И считает реально потраченные деньги, а не вымышленные цифры.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Otabek Mirzajonov
Ответ Нефанатик
Версия трансферамарк еще не делает состав самым богатым. У них там свои фантазии относительно стоимости игроков. Надо смотреть на цены которые реально были заплачены.
Да и сравнение по закупочной цене тоже не будет точным... Так как Вальверде покупали за 5 млн. Винисиуса за 50 млн., а сегодня они стоят около 100 млн.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergeev55
5 место Челси без еврокубков - это нонсенс
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ямковой
Удивил Байер, давно за ними не следил. Пойду гляну что у них за состав на transfermarkt
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Billy_Shears
Ответ #SharkTeam
А это таблички по тратам или по текущей стоимости состава? Кажется ваньки в комментах путают как обычно, в отличие от Пепа. Ну дорожают в Сити игроки что поделать. Вот Арсенал набрал на несколько сотен, а они может подешевеют скоро вообще)
Мартинелли, купленный за 7 лямов, стоит 80, что весьма заниженно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LeitOFF
Чертаново на 4-ом месте 👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Ответ Alon Raven
В том-то и дело, что в отличии от вас двоих он считать умеет. И считает реально потраченные деньги, а не вымышленные цифры.
Сильно сомневаюсь. Лишние хлопоты, когда пальцем потыкал и 3-4 игрока лямов на 400-500 опа… и дома…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewee
Менеджмент Челси и МЮ - космос.
И интересно увидеть Юве ниже сразу 3 итальянских команд. Когда такое вообще было? Разве что только во времена кальчополи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий