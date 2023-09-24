20 самых дорогих составов мира. «ПСЖ» – третий, «Ливерпуль» ниже «МЮ»

Летом 2023-го «Арсенал» был одной из самых тратящих команд (шестое место в мире) – Артета вложил в новых игроков 234 млн евро. Трансферы Хавертца, Райса, Тимбера и аренда (с последующим выкупом) Райа отразились на стоимости состава на Transfermarkt. Летняя закупка подбросила «Арсенал» почти на самый верх и сделала вторым в мире.

А вот кто еще есть в топ-20.

• В топ-20 сразу девять клубов из АПЛ. Абсолютная доминация. От Франции – только «ПСЖ». Оставшиеся 10 мест делят Ла Лига (3), Серия А (4) и Бундеслига (3).

• Обратили внимание на огромный разрыв между первой девяткой и остальными? Сразу после «Барсы» идет «Тоттенхэм», состав которого на 125 млн евро дешевле.

• «Ювентус» сильно деградировал за последние пять лет. В сезоне-2018/19 состав «Юве» оценивался в 871 млн евро. Теперь – в два раза дешевле.