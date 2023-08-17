9 комментариев

Неймар покинул «ПСЖ» после шести лет в Париже. Самый дорогой игрок в истории футбола стал самой дорогой покупкой Саудовской лиги – «Аль-Хилаль» заплатил за бразильца 100 млн евро.

Какой получилась его карьера в Париже и сколько на нее потратил клуб?

Начнем с базовой статистики – с ней у Неймара полный порядок. Почти всегда двузначные показатели по голам и ассистам.

• Лучшим был первый сезон во Франции – Ней соорудил 45 голов в 30 матчах, а дальше медленно шел на понижение. Небольшой всплеск – в последнем сезоне (30+ результативных действий).

«ПСЖ» очень хотел, чтобы Неймар помог им с победой в ЛЧ (у бразильца уже был триумфальный опыт в турнире с «Барселоной»). Но реально близок к трофею с Парижем он был всего раз.

• Упрекнуть Неймара в вылетах «ПСЖ» сложно: с 2017-го по 2021-й Неймар пропустил 5 матчей плей-офф из 15. Против «Реала» в 2022-м сыграл 106 минут в двух матчах, против «Баварии» в 2023-м – только 90.

Цифры Неймара становятся еще более впечатляющими, если перенести их на его игровое время. Самая здоровая версия Неймара провела на поле всего 56% из возможных минут за сезон.

• Здоровье Нея посыпалось именно в Париже – до трансфера в «ПСЖ» он провел три сезона за «Барсу» с 45+ играми в каждом. Процент от возможных сыгранных минут не падал ниже 75.

А что именно беспокоило бразильца?

• Полная версия медкарты Неймара немного шире, мы выбрали главные повреждения. Всего из-за травм бразилец пропустил 741 день – сюда входит и время лечения, и восстановления. Клуб лишился Нея более чем на 100 игр.

Бразилец за это время неплохо заработал.

• До того, как Саудовская Аравия засыпала экс-топов из Европы деньгами, Неймар занимал третье место в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира – больше получали только Месси и Мбаппе. Всего за 6 лет у «ПСЖ» ушло на зарплату Неймара 298,9 млн евро.

А теперь позволим себе неприличную математику и суммируем сумму трансфера (222 млн евро), зарплату за 6 лет (298,9 млн евро) и узнаем, сколько «ПСЖ» заплатил за игровую минуту Неймара и одно результативное действие.

«ПСЖ» осыпал Неймара локальными трофеями: 5 чемпионств, 3 Кубка Франции, 3 Суперкубка, Кубок лиги. Но вряд союз стоимостью в полмиллиарда евро создавался для этого.