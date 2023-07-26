14 комментариев

Мбаппе и Винисиус тоже считаются.

Маркус Рэшфорд подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» − клуб сохранил лидера до 2028-го. По информации The Times, англичанин теперь будет зарабатывать 375 тысяч евро в неделю, то есть 18 млн в год.

Рэшфорд не стал самым высокооплачиваемым футболистом «МЮ» (больше гонорары у Санчо, Каземиро и Варана), но теперь самый высокооплачиваемый воспитанник в АПЛ, обошел Риса Джеймса: защитник «Челси» получает 15 млн евро.

Самая богатая двадцатка: кто в ней?

Сначала определимся, кого считать воспитанником. В статье 44 регламента ЛЧ объяснение: воспитанник должен провести в клубе не меньше трех лет (подряд или суммарно) с 15 до 21 года. Поэтому Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Альфонсо Дэвис тоже считаются воспитанниками − они приехали в свои клубы 18-летними.

И они на самом верху.

•‎ Если бы рейтинг составляли на старте сезона, в топе были бы Жерар Пике (530к в неделю) и Серджи Бускетс (461к).

• Любопытна разбивка по лигам: девять игроков из Ла Лиги, восемь – из АПЛ, двое играют в Бундеслиге, а Мбаппе единственный из Лиги 1 (пока что). А вот Серии А в топе нет вообще, больше всех из воспитанников зарабатывает Даниэле Ругани в «Ювентусе» – 125 тысяч в неделю.

• «Реал» лидирует по количеству, но четверо из пяти в самом низу списка. А вот Винисиус – лучший из тех, кто зарабатывает адекватно.

Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press