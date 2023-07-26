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Кому платят больше всех из воспитанников? В топе полно «Реала», в АПЛ сменился лидер

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Мбаппе и Винисиус тоже считаются.

Маркус Рэшфорд подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» − клуб сохранил лидера до 2028-го. По информации The Times, англичанин теперь будет зарабатывать 375 тысяч евро в неделю, то есть 18 млн в год.

Рэшфорд не стал самым высокооплачиваемым футболистом «МЮ» (больше гонорары у Санчо, Каземиро и Варана), но теперь самый высокооплачиваемый воспитанник в АПЛ, обошел Риса Джеймса: защитник «Челси» получает 15 млн евро.

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Сначала определимся, кого считать воспитанником. В статье 44 регламента ЛЧ объяснение: воспитанник должен провести в клубе не меньше трех лет (подряд или суммарно) с 15 до 21 года. Поэтому Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Альфонсо Дэвис тоже считаются воспитанниками − они приехали в свои клубы 18-летними.

И они на самом верху.

•‎ Если бы рейтинг составляли на старте сезона, в топе были бы Жерар Пике (530к в неделю) и Серджи Бускетс (461к).

• Любопытна разбивка по лигам: девять игроков из Ла Лиги, восемь – из АПЛ, двое играют в Бундеслиге, а Мбаппе единственный из Лиги 1 (пока что). А вот Серии А в топе нет вообще, больше всех из воспитанников зарабатывает Даниэле Ругани в «Ювентусе» – 125 тысяч в неделю.

• «Реал» лидирует по количеству, но четверо из пяти в самом низу списка. А вот Винисиус – лучший из тех, кто зарабатывает адекватно.

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Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

14 комментариев

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Гномович!
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Aнyc Фати развод века))))))))))))))
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Фёдор Кузнецов
в нынешнем футболе, где перспективные игроки уже в 17-18 уходят в топ клубы, смысл регламента по ним теряется, если бы было 3 года в системе до 18 лет было бы правильней
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Имя Фамилия
Неплохо Фати к рычагу присосался.
+4
-1
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nurikkkk
Вальверде прям дико недооценивают...
+3
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Eclatsport
По Кейну и Мюллеру удивительно прям
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Полуэктов Пётр
"В статье 44 регламента ЛЧ объяснение: воспитанник должен провести в клубе не меньше трех лет (подряд или суммарно) с 15 до 21 года."
При переходе по ссылке сайт Уефа ошибку выдает. Так как оригинал не удалось открыть, то хотелось бы выяснить "...до 21 года" - это включительно? Или как только 21 год исполняется, то отсчет прекращается?
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WESTERN-
Ну да парадокс. Вроде феномены переходили и играли в первой команде а счёт шёл в воспитанники.
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Мирворис Мирмахмудов
Буква Ч = Ла Лига
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|phantom|
Одои, конечно, просто фантастические деньги сумел выбить на фоне интереса Баварии. Даже сейчас в топе по зп.
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|phantom|
Ответ Фёдор Кузнецов
в нынешнем футболе, где перспективные игроки уже в 17-18 уходят в топ клубы, смысл регламента по ним теряется, если бы было 3 года в системе до 18 лет было бы правильней
Забавно, что при нынешнем регламенте условный Мусиала, если вдруг вернется в Челси, считаться воспитанником клуба не будет, хотя занимался в академии восемь лет и ушел в Баварию только в шестнадцать.
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Kappa Pride
Ответ Полуэктов Пётр
"В статье 44 регламента ЛЧ объяснение: воспитанник должен провести в клубе не меньше трех лет (подряд или суммарно) с 15 до 21 года." При переходе по ссылке сайт Уефа ошибку выдает. Так как оригинал не удалось открыть, то хотелось бы выяснить "...до 21 года" - это включительно? Или как только 21 год исполняется, то отсчет прекращается?
последним считается тот сезон, в котором футболисту исполнился 21 год (статья 45.04 регламента)
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Полуэктов Пётр
Ответ Kappa Pride
последним считается тот сезон, в котором футболисту исполнился 21 год (статья 45.04 регламента)
А в этой формулировке вообще у вас присутствует слово "сезон", а не год...
Я просто к чему спросил. Если человек перешел в 18 лет, то он не мог сыграть провести в клубе не менее 3х лет до 21 года. Ему до этой отметки не хватит столько дней, сколько дней назад ему 18 исполнилось на момент перехода)
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Kappa Pride
Ответ Полуэктов Пётр
А в этой формулировке вообще у вас присутствует слово "сезон", а не год... Я просто к чему спросил. Если человек перешел в 18 лет, то он не мог сыграть провести в клубе не менее 3х лет до 21 года. Ему до этой отметки не хватит столько дней, сколько дней назад ему 18 исполнилось на момент перехода)
представим, что футболисту 18, день рождения 1 января, а перешёл из команды а в команду б сегодня. Чтобы стать воспитанником б, игроку необходимо отыграть ближайшие 3 сезона в своей новой команде б, потому что как раз 3й сезон - это тот сезон, по ходу которого ему исполнится 21
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