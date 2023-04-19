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Пеп против «Реала». Как игрок – рекорд по ассистам, как тренер – доминация с «Барселоной»

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Но спотыкается об Анчелотти.

Пеп Гвардиола сегодня сыграет 43-й матч против мадридского «Реала». Это действительно много.

У Пепа-футболиста 6 чемпионств с «Барселоной», но статистика против «Реала» не впечатляет – 8 побед в 21 матче.

•‎ «Реал» − третий соперник в карьере Гвардиолы-футболиста по количеству матчей: 21 − чаще Пеп играл против «Валенсии» (26) и «Атлетико» (24). 

• А вот с победами проблемы: всего 8 − впереди сразу семь клубов.

• Единственная встреча в Лиге чемпионов − тайм за «Рому» в сезоне-2002/03. 

• У Пепа 7 ассистов в матчах с «Реалом» − это максимум по результативности с одним соперником. Со всеми остальными забивал и отдавал меньше (даже если играл больше или столько же).

Голевые пришлись на 6 разных футболистов: Джованни (2), Ромарио, Луис Энрике, Луиш Фигу, Роналдо, Мигель Надаль. 

• При этом есть и матч с дублем ассистов − в Кубке Испании-1997. 

У Пепа-тренера столько же матчей против «Реала», как и у футболиста (21). Это не рекорд – с английскими командами Гвардиола наиграл больше.

• «Реал» − четвертый соперник Гвардиолы-тренера по количеству матчей, но второй по проценту побед среди соперников с 20+ матчами: команды Гвардиолы обыгрывали «Мадрид» 12 раз из 21. 

• Пеп играл против «Реала» чаще, чем против «Ливерпуля» − хотя персонально против Клоппа у Гвардиолы 28 матчей.

• 12 побед − это пятое место в списке всех соперников Гвардиолы (впереди «Арсенал», «Бернли», «Челси» и «Лестер»).

Битва «Ман Сити» и «Реала» – главная афиша полуфиналов. Пеп – явный фаворит

Теперь разберем «Мадрид» подробнее: Пеп встречался с «Реалом» в трех клубах.

• Период в «Барсе» лучший в абсолютных цифрах: выигрывали и забивали больше всего. 

• Но с «Сити» выше процент побед (75%).

Правда, Анчелотти команды Гвардиолы проигрывали 3 из 4 матчей.

• Суммарно у Пепа 8 матчей против Анчелотти и 5 побед – но 4 пришлись на период итальянца в «Эвертоне».

• Одно из крупнейших поражений Гвардиолы-тренера – тоже от Анчелотти: в ЛЧ-2013/14 «Бавария» дома получила 4 от «Мадрида».

Дуэт из Милана – потенциальные соперники Пепа (или Карло?) по финалу. Поставить на их матч можно здесь 

Но перед сегодняшним матчем Пеп заряжен: «В прошлом сезоне мы приехали сюда с надеждой выйти в финал. Мы хорошо играли в обоих матчах. Но этого было недостаточно.

Однако что было – то уже в прошлом. Мы приехали не за реваншем. Это просто еще одна возможность».

Отличный настрой, чтобы исправлять статистику.

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6 комментариев

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Hella black
Пеп Гвардиола лучший тренер последних 20 лет
Выиграл всё на клубном уровне.
Везде куда бы он пришёл,тотальная доминация.
Все его клубы начинают переосмысливать футбол.
Всюду прививает культура паса,тактики и результата
Лучший в XXI веке
+34
-12
+22
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JENNINGS
Нас ждёт великое противостояние!
Кстати, немного отвлекаясь от темы поста, хочу заменить, что в этом году можеть получиться очень красивая история, если в финал ЛЧ выйдут «Реал» и «Милан» - два главных клуба Карло Анчелотти в тренерской карьере. Более того, финал состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка (место поражения «Милана» в 2005 г.) 10 июня - в день рождения Папы Карло :)
Но сначала нужно пройти «Сити» Гвардиолы!
+14
-3
+11
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muzaffer
Ответ Hella black
Пеп Гвардиола лучший тренер последних 20 лет Выиграл всё на клубном уровне. Везде куда бы он пришёл,тотальная доминация. Все его клубы начинают переосмысливать футбол. Всюду прививает культура паса,тактики и результата Лучший в XXI веке
еще бы не выиграть с таким составом, ты лучше скажи сколько он потратил на трансферы и сколько брал ЛЧ?)
+7
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+2
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Рокнролл
Ответ muzaffer
еще бы не выиграть с таким составом, ты лучше скажи сколько он потратил на трансферы и сколько брал ЛЧ?)
Блин, ну не бесплатно. Но рядом есть аналогичный арабский ПСЖ, у которого не работает ничего от слова совсем)) а может был бы толковый ГМ/тренер, так и взяли бы заветную чашку
+2
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