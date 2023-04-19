Пеп против «Реала». Как игрок – рекорд по ассистам, как тренер – доминация с «Барселоной»
Но спотыкается об Анчелотти.
Пеп Гвардиола сегодня сыграет 43-й матч против мадридского «Реала». Это действительно много.
У Пепа-футболиста 6 чемпионств с «Барселоной», но статистика против «Реала» не впечатляет – 8 побед в 21 матче.
• «Реал» − третий соперник в карьере Гвардиолы-футболиста по количеству матчей: 21 − чаще Пеп играл против «Валенсии» (26) и «Атлетико» (24).
• А вот с победами проблемы: всего 8 − впереди сразу семь клубов.
• Единственная встреча в Лиге чемпионов − тайм за «Рому» в сезоне-2002/03.
• У Пепа 7 ассистов в матчах с «Реалом» − это максимум по результативности с одним соперником. Со всеми остальными забивал и отдавал меньше (даже если играл больше или столько же).
Голевые пришлись на 6 разных футболистов: Джованни (2), Ромарио, Луис Энрике, Луиш Фигу, Роналдо, Мигель Надаль.
• При этом есть и матч с дублем ассистов − в Кубке Испании-1997.
У Пепа-тренера столько же матчей против «Реала», как и у футболиста (21). Это не рекорд – с английскими командами Гвардиола наиграл больше.
• «Реал» − четвертый соперник Гвардиолы-тренера по количеству матчей, но второй по проценту побед среди соперников с 20+ матчами: команды Гвардиолы обыгрывали «Мадрид» 12 раз из 21.
• Пеп играл против «Реала» чаще, чем против «Ливерпуля» − хотя персонально против Клоппа у Гвардиолы 28 матчей.
• 12 побед − это пятое место в списке всех соперников Гвардиолы (впереди «Арсенал», «Бернли», «Челси» и «Лестер»).
Битва «Ман Сити» и «Реала» – главная афиша полуфиналов. Пеп – явный фаворит
Теперь разберем «Мадрид» подробнее: Пеп встречался с «Реалом» в трех клубах.
• Период в «Барсе» лучший в абсолютных цифрах: выигрывали и забивали больше всего.
• Но с «Сити» выше процент побед (75%).
Правда, Анчелотти команды Гвардиолы проигрывали 3 из 4 матчей.
• Суммарно у Пепа 8 матчей против Анчелотти и 5 побед – но 4 пришлись на период итальянца в «Эвертоне».
• Одно из крупнейших поражений Гвардиолы-тренера – тоже от Анчелотти: в ЛЧ-2013/14 «Бавария» дома получила 4 от «Мадрида».
Дуэт из Милана – потенциальные соперники Пепа (или Карло?) по финалу. Поставить на их матч можно здесь
Но перед сегодняшним матчем Пеп заряжен: «В прошлом сезоне мы приехали сюда с надеждой выйти в финал. Мы хорошо играли в обоих матчах. Но этого было недостаточно.
Однако что было – то уже в прошлом. Мы приехали не за реваншем. Это просто еще одна возможность».
Отличный настрой, чтобы исправлять статистику.
Бетсити, Реклама, 18+. ООО «Фортуна», ОГРН: 1136194006277
Выиграл всё на клубном уровне.
Везде куда бы он пришёл,тотальная доминация.
Все его клубы начинают переосмысливать футбол.
Всюду прививает культура паса,тактики и результата
Лучший в XXI веке
Кстати, немного отвлекаясь от темы поста, хочу заменить, что в этом году можеть получиться очень красивая история, если в финал ЛЧ выйдут «Реал» и «Милан» - два главных клуба Карло Анчелотти в тренерской карьере. Более того, финал состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка (место поражения «Милана» в 2005 г.) 10 июня - в день рождения Папы Карло :)
Но сначала нужно пройти «Сити» Гвардиолы!