Но спотыкается об Анчелотти.

Пеп Гвардиола сегодня сыграет 43-й матч против мадридского «Реала». Это действительно много.

У Пепа-футболиста 6 чемпионств с «Барселоной», но статистика против «Реала» не впечатляет – 8 побед в 21 матче.

•‎ «Реал» − третий соперник в карьере Гвардиолы-футболиста по количеству матчей: 21 − чаще Пеп играл против «Валенсии» (26) и «Атлетико» (24).

• А вот с победами проблемы: всего 8 − впереди сразу семь клубов.

• Единственная встреча в Лиге чемпионов − тайм за «Рому» в сезоне-2002/03.

• У Пепа 7 ассистов в матчах с «Реалом» − это максимум по результативности с одним соперником. Со всеми остальными забивал и отдавал меньше (даже если играл больше или столько же).

Голевые пришлись на 6 разных футболистов: Джованни (2), Ромарио, Луис Энрике, Луиш Фигу, Роналдо, Мигель Надаль.

• При этом есть и матч с дублем ассистов − в Кубке Испании-1997.

У Пепа-тренера столько же матчей против «Реала», как и у футболиста (21). Это не рекорд – с английскими командами Гвардиола наиграл больше.

• «Реал» − четвертый соперник Гвардиолы-тренера по количеству матчей, но второй по проценту побед среди соперников с 20+ матчами: команды Гвардиолы обыгрывали «Мадрид» 12 раз из 21.

• Пеп играл против «Реала» чаще, чем против «Ливерпуля» − хотя персонально против Клоппа у Гвардиолы 28 матчей.

• 12 побед − это пятое место в списке всех соперников Гвардиолы (впереди «Арсенал», «Бернли», «Челси» и «Лестер»).

Теперь разберем «Мадрид» подробнее: Пеп встречался с «Реалом» в трех клубах.

• Период в «Барсе» лучший в абсолютных цифрах: выигрывали и забивали больше всего.

• Но с «Сити» выше процент побед (75%).

Правда, Анчелотти команды Гвардиолы проигрывали 3 из 4 матчей.

• Суммарно у Пепа 8 матчей против Анчелотти и 5 побед – но 4 пришлись на период итальянца в «Эвертоне».

• Одно из крупнейших поражений Гвардиолы-тренера – тоже от Анчелотти: в ЛЧ-2013/14 «Бавария» дома получила 4 от «Мадрида».

Но перед сегодняшним матчем Пеп заряжен: «В прошлом сезоне мы приехали сюда с надеждой выйти в финал. Мы хорошо играли в обоих матчах. Но этого было недостаточно.

Однако что было – то уже в прошлом. Мы приехали не за реваншем. Это просто еще одна возможность».

Отличный настрой, чтобы исправлять статистику.

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