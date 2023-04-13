12 комментариев

«Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы сыграет с «Севильей» – это третий соперник из Ла Лиги. Подряд! Какова вероятность три раза подряд сыграть в плей-офф с командой из Испании?

Теперь поясняем.

•‎ В раунде плей-офф «Манчестер Юнайтед» был сеяным, несеяными были команды, занявшие третье место в группах ЛЧ. Из них 2 – испанские: «Севилья» и «Барселона».

Вероятность попасть на испанцев – 2/8.

•‎ ‎В 1/8 финала «Юнайтед» играл только против победителей групп ЛЕ – но не мог попасть на «Арсенал».

Вероятность попасть на испанцев – 2/7 («Бетис» и «Сосьедад»).

• ‎В четвертьфинале «МЮ» сыграет против «Севильи» – вероятность этого события 1/7.

Итого: 2/8*2/7*1/7 = 0,0102040816 (~1%).

• Кстати, «Юнайтед» и в группе играл с испанской командой – «Сосьедад» из второй корзины. Вероятность этого события – 2/24 (в третьей корзине был «Бетис»).

Вероятность сыграть с 4 испанскими командами подряд: 0,09%.

Но говорить, что случилось что-то фантастическое, мы не будем. Потому что вероятность любого последовательного попадания на определенных соперников низкая. Например, вероятность, что «Севилья» сначала попадет на команду из Нидерландов, потом из Турции, а потом из Англии, – тоже была крайне низка. Когда вы случайно вытянули из колоды бубнового короля, то вероятность этого была 1/64. Но она бы была такой же для любой другой карты. Так что тут нет никакой магии, мы просто подсвечиваем забавное совпадение – «МЮ» играет только с испанцами.

Ради интереса мы просили ChatGPT помочь с расчетами – нейросеть запуталась в ограничениях УЕФА и не справилась. Зато помогла нам с примерами спортивных событий с вероятностью 1%.

• 1,6% учеников, которые занимались американским футболом в США, добираются до НФЛ.

• Вероятность мяча в лунке с первого удара в гольфе (по версии Golf Digest) – 1%.

• Вероятность хоум-рана (данные Baseball Prospectus за 2019-й) – 0,915%.

• 1% дает модель FiveThirtyEight на то, что «Челси» выиграет Лигу чемпионов – то есть отыграется с 0:2, выйдет в полуфинал и т.д.

Ниже вероятности сыграть с 3 испанскими командами подряд только процент проходов «Юнайтед» в плей-офф против испанцев в последние 5 лет.

Но Эрик тен Хаг в этом сезоне ломает статистику.