12 комментариев

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«МЮ» играет с третьей испанской командой подряд! Вероятность такого совпадения – 1%

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«Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы сыграет с «Севильей» – это третий соперник из Ла Лиги. Подряд! Какова вероятность три раза подряд сыграть в плей-офф с командой из Испании?

Теперь поясняем. 

•‎ В раунде плей-офф «Манчестер Юнайтед» был сеяным, несеяными были команды, занявшие третье место в группах ЛЧ. Из них 2 – испанские: «Севилья» и «Барселона».

Вероятность попасть на испанцев – 2/8.

•‎ ‎В 1/8 финала «Юнайтед» играл только против победителей групп ЛЕ – но не мог попасть на «Арсенал». 

Вероятность попасть на испанцев – 2/7 («Бетис» и «Сосьедад»).

• ‎В четвертьфинале «МЮ» сыграет против «Севильи» – вероятность этого события 1/7. 

Итого: 2/8*2/7*1/7 =  0,0102040816 (~1%). 

• Кстати, «Юнайтед» и в группе играл с испанской командой – «Сосьедад» из второй корзины. Вероятность этого события – 2/24 (в третьей корзине был «Бетис»). 

Вероятность сыграть с 4 испанскими командами подряд: 0,09%.

Но говорить, что случилось что-то фантастическое, мы не будем. Потому что вероятность любого последовательного попадания на определенных соперников низкая. Например, вероятность, что «Севилья» сначала попадет на команду из Нидерландов, потом из Турции, а потом из Англии, – тоже была крайне низка. Когда вы случайно вытянули из колоды бубнового короля, то вероятность этого была 1/64. Но она бы была такой же для любой другой карты. Так что тут нет никакой магии, мы просто подсвечиваем забавное совпадение – «МЮ» играет только с испанцами.

Ради интереса мы просили ChatGPT помочь с расчетами – нейросеть запуталась в ограничениях УЕФА и не справилась. Зато помогла нам с примерами спортивных событий с вероятностью 1%. 

• 1,6% учеников, которые занимались американским футболом в США, добираются до НФЛ. 

• Вероятность мяча в лунке с первого удара в гольфе (по версии Golf Digest) – 1%.

• Вероятность хоум-рана (данные Baseball Prospectus за 2019-й) – 0,915%. 

• 1% дает модель FiveThirtyEight на то, что «Челси» выиграет Лигу чемпионов – то есть отыграется с 0:2, выйдет в полуфинал и т.д.

Ниже вероятности сыграть с 3 испанскими командами подряд только процент проходов «Юнайтед» в плей-офф против испанцев в последние 5 лет.

Но Эрик тен Хаг в этом сезоне ломает статистику.

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12 комментариев

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Плеймейкер87
Недавно на спортсе была статья о том, что ИИ высчитал шансы Зенита на чемпионство в РПЛ как 99%. Остальные клубы первой пятерки имели меньше 1%. Можно сделать "кривой" вывод, что МЮ за свой евросезон достиг таких же редких высот вероятности, как и соперники Зенита в борьбе за чемпионство:)
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-1
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FortMinor
сет испанцев
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Tim Abdullin
Ответ ѢѢ
Вероятность 4х матчей Унион - Юнион за сезон = 1/24 * 1/8 = 0.52%
Причём пишется одинаково - Union ))
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Today I feel Qatari
Ответ Alexander Tryapyshko
А че это за колода, в которой 64 карты?
На нашем гадальном сайте всем очевидно, что Таро И-Цзин
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Alexander Tryapyshko
А че это за колода, в которой 64 карты?
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Zombieset
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Ну, я о настоящем времени. Спасибо сине-гранатовым друзьям
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Zombieset
Ответ Ночной кошмар Логинова
МЮ - палач Ла Лиги. Но если говорить обо всей АПЛ, то с тем ресурсом, какой у нее есть, в ожиданиях - гегемония, а в реальности - РЕАЛьность
Комментарий удален пользователем
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Today I feel Qatari
А почему на последней пикче только поражения МЮ? В 2021 году проходили в плей-офф Гранаду и Реал Сосьедад. При Сульшере заметьте, а не этом вашем боготворимом Тен Хаге
+1
-4
-3
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ѢѢ
Вероятность 4х матчей Унион - Юнион за сезон = 1/24 * 1/8 = 0.52%
+2
0
+2
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Ночной кошмар Логинова
МЮ - палач Ла Лиги. Но если говорить обо всей АПЛ, то с тем ресурсом, какой у нее есть, в ожиданиях - гегемония, а в реальности - РЕАЛьность
+3
-1
+2
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DpeMa111
Четыре испанские команды за один евросезон, повезло повезло (нет)
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дронреш
Покоритель Испании
+1
-2
-1
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А.В.Бубнов
Этот сезон помог мне еще больше убедиться в убогости всего испанского футбола. Не понимаю тех, кто смотрит это уг, когда есть столько нормальных лиг
+12
-5
+7
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