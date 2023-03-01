32 комментария

Ответим на все ваши вопросы про «Ман Юнайтед». Когда Глейзеры продадут клуб (и продадут ли) и кого купят летом?
Привет! Текстовый Q&A (сессия вопрос – ответ) с Кириллом Бельским о проблемах «Челси» отлично зашел, поэтому мы повторим формат − но теперь про «Манчестер Юнайтед».
Формат максимально прост: пишите свои вопросы в комментариях − мы ответим там же. Будет ли в этом году квадрупл? За сколько Глейзеры отпустят клуб? Сколько еще забьет Рэшфорд?
Важное уточнение: чтобы не отвлекать всех от просмотра матча с «Вест Хэмом» (похода за очередным трофеем), мы ответим на вопросы, заданные до 22:00 МСК.
Плюс эта семейка очень любит власть и чтобы последнее слово было за ними. У Атлетика очень четкий портрет: Джоэл сидит где-то в Штатах, работает в другом часовом поясе и заверяет каждое движение сотрудников. Не уверен, что с инвестициями изменится вот эта любовь к власти.
Я очень надеюсь, что новые владельцы перед перестройкой проведут четкую ревизию и оставят ЭТХ, Мерто и т.д.
Если нынешний состав «МЮ» (игроки, тренеры, врачи, аналитики и т.д) дадут результат в этом сезоне, то сильно сомневаюсь, что новый владелец (кто бы им в итоге не стал) станет менять эту структуру просто чтобы что-то поменять.
Что касается форвардов – есть инсайд, что Тен Хаг очень верит в качества Кудуса из «Аякса» (9 голов в чемпионате прямо сейчас) и считает, что он может стать звездой АПЛ. Еще есть Гонсалу Рамуш (это из тех, что до 100 млн) и парочка супержирных опций вроде Осимхена и Кейна.
1. Де Йонг (раз Эрик до сих пор считает его покупку важной)
2. Осимхен
3. Вратарь, умеющий играть ногами – Райя и Санчес как самые популярные варианты (и со слезами смотреть на Де Хеа на скамейке)
Вероятно, не окажись Казе в «МЮ», за эти 70 млн пришел бы кто-то другой на его позицию.
2020/21 – 1+6
2021/22 – 0+5
2022/23 – 1+4
При этом в прошлом сезоне всего 24 матча в старте из-за травмы. А что касается Тирелла – думаю, повлияло то, что он голландец и был куплен конкретно под ЭТХ. Тут Шоу не нужно быть гением, чтобы понять, что спихнув Теллеса и купив на его место игрока из Эредивизи Эрик не очень рассчитывает на нынешние опции слева в защите.
Поэтому чуть оживился!
для таких вопросов отдельную конференцию создавали, глянь - там прям в посте ссылка на него есть.
Для сравнения на дистанции пока слишком мало вводных – у Эрика первый сезон в АПЛ, у Гвардиолы их, кажется, 7, из которых пять с титулами. Ну и в конце концов Тен Хаг не так давно стажировался у Пепа, поэтому времени чтобы ПРЕВЗОЙТИ УЧИТЕЛЯ (уж простите за штамп) прошло не так много.
Гвардиола при всех минусах слишком сильно повлиял на футбол (и английский, и европейский в целом), поэтому почти в любом сравнении он будет фаворитом. Но у ЭТХ достаточный потенциал, чтобы побороться в будущем.
1. Нормальный отдых + предсезонка. Без локдауна и съехавшего сезона, без затянутого Евро.
2. Наличие тренера)
3. Ну и да, конкуренция явно делает Люка сильнее – срабатывало даже с Теллесом.