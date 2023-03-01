Буря в стакане
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Ответим на все ваши вопросы про «Ман Юнайтед». Когда Глейзеры продадут клуб (и продадут ли) и кого купят летом?

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Привет! Текстовый Q&A (сессия вопрос – ответ) с Кириллом Бельским о проблемах «Челси» отлично зашел, поэтому мы повторим формат − но теперь про «Манчестер Юнайтед».

Формат максимально прост: пишите свои вопросы в комментариях − мы ответим там же. Будет ли в этом году квадрупл? За сколько Глейзеры отпустят клуб? Сколько еще забьет Рэшфорд?

Важное уточнение: чтобы не отвлекать всех от просмотра матча с «Вест Хэмом» (похода за очередным трофеем), мы ответим на вопросы, заданные до 22:00 МСК.

32 комментария

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Руслан Копылов
Автор
Ответ Никита Тарарыев
Нет ли боязни того, что КатарцыРэдклифф или кто либо ещё, купив клуб могут испортить нынешнюю структуру, образованную при Эрике? Да, Глейзеры высосали всё что можно из клуба и должны уходить, но ведь в их эпоху нашли ЭТХ, купили этих игроков, Мерто, Флетчер, Кин пришли, а Вудворд, Джадж ушли. В кое-то веке в клубе гармония, и поэтому не интересен ли вариант с инвестициями от хедж-фонда Elliott?
Боязнь конечно есть – тем более никакой гарантии, что новые владельцы не будут безумцами, у нас нет. Но все перечисленные вами события последних лет – скорее вопреки Глейзерам, чем благодаря им. Или просто реакция на митинги фанатов, провал по результатам и т.д. То есть это не желание стать лучше, а реакция на ужас, который уже происходит. Хотелось бы как-то развиваться более здоровым способом. И помимо структуры развивать еще и инфраструктуру)

Плюс эта семейка очень любит власть и чтобы последнее слово было за ними. У Атлетика очень четкий портрет: Джоэл сидит где-то в Штатах, работает в другом часовом поясе и заверяет каждое движение сотрудников. Не уверен, что с инвестициями изменится вот эта любовь к власти.

Я очень надеюсь, что новые владельцы перед перестройкой проведут четкую ревизию и оставят ЭТХ, Мерто и т.д.
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Ответ Никита Тарарыев
Нет ли боязни того, что КатарцыРэдклифф или кто либо ещё, купив клуб могут испортить нынешнюю структуру, образованную при Эрике? Да, Глейзеры высосали всё что можно из клуба и должны уходить, но ведь в их эпоху нашли ЭТХ, купили этих игроков, Мерто, Флетчер, Кин пришли, а Вудворд, Джадж ушли. В кое-то веке в клубе гармония, и поэтому не интересен ли вариант с инвестициями от хедж-фонда Elliott?
Думаю, что пример грандиозной и мгновенной перестройки «Челси» (с новым персоналом, кучей трансферов и владельцем, пропагандирующим 4-4-3) хорошо иллюстрирует тезис «не нужно менять то, что работает».

Если нынешний состав «МЮ» (игроки, тренеры, врачи, аналитики и т.д) дадут результат в этом сезоне, то сильно сомневаюсь, что новый владелец (кто бы им в итоге не стал) станет менять эту структуру просто чтобы что-то поменять.
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DolJun
Ответ •milord•
Ага, только ты почему то там не отписывался, зато сюда одним из первых прибежал. Так ответишь по итогу?
очевидно потому, что я сам в достаточной мере отслеживаю челси, чтобы никаких вопросов по этому поводу не иметь. а вот почему ты задаешь вопросы про челси на ветке про мю, хотя в новости есть ссылка на ветку про челси - вот где действительно вопрос. ответишь?
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tackle by Moore
Ответ Руслан Копылов
Допустим, новые владельцы дадут нам много денег. 1. Де Йонг (раз Эрик до сих пор считает его покупку важной) 2. Осимхен 3. Вратарь, умеющий играть ногами – Райя и Санчес как самые популярные варианты (и со слезами смотреть на Де Хеа на скамейке)
Боже упаси от каблука Де Йонга, пускай сидит со своей любимой подружкой в Барселоне. Покупали уже такого каблука Ди Марию, ничем хорошим не закончилось. Минус клубная мораль только
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Кирилл Новокщенов
Ответ •milord•
Привет! Встречный вопрос тебе: какой гол челси в феврале тебе больше всего понравился? Мне например гол Феликса Вест Хэму😍😍😍
мерзко похихикал, спасибо!
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Анатолий
Ответ Дмитрий Письменский
Sky Sports вчера писал про две приоритетные позиции – центральный полузащитник и форвард. Возможна опция с покупкой ЦЗ для ротации, если уйдет Магуайр. Что касается форвардов – есть инсайд, что Тен Хаг очень верит в качества Кудуса из «Аякса» (9 голов в чемпионате прямо сейчас) и считает, что он может стать звездой АПЛ. Еще есть Гонсалу Рамуш (это из тех, что до 100 млн) и парочка супержирных опций вроде Осимхена и Кейна.
Спасибо за ответ
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Ответ Анатолий
На какие позиции, по вашему мнению будет рассматриваться усиление летом, особенно интересно узнать если ли подходящий нападающий на примете, до 30 лет и до 100 млн.
Sky Sports вчера писал про две приоритетные позиции – центральный полузащитник и форвард. Возможна опция с покупкой ЦЗ для ротации, если уйдет Магуайр.

Что касается форвардов – есть инсайд, что Тен Хаг очень верит в качества Кудуса из «Аякса» (9 голов в чемпионате прямо сейчас) и считает, что он может стать звездой АПЛ. Еще есть Гонсалу Рамуш (это из тех, что до 100 млн) и парочка супержирных опций вроде Осимхена и Кейна.
+1
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Руслан Копылов
Автор
Ответ Кирилл Новокщенов
Топ-3 трансфера мечты для МЮ этим летом (реалистичных, без условных Мбаппе или Саки)?
Допустим, новые владельцы дадут нам много денег.
1. Де Йонг (раз Эрик до сих пор считает его покупку важной)
2. Осимхен
3. Вратарь, умеющий играть ногами – Райя и Санчес как самые популярные варианты (и со слезами смотреть на Де Хеа на скамейке)
+1
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+1
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Ответ Royal Watcher
Без Каземиро как долго бы продержался Тен Хаг?
Казимиро однозначно важный, и, даже, наверное, ключевой игрок нынешнего состава (вместе с Маркусом). Но я не могу сказать, что без него «МЮ» бы развалился так, что Тен Хага бы сняли в середине сезона.

Вероятно, не окажись Казе в «МЮ», за эти 70 млн пришел бы кто-то другой на его позицию.
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Ответ Кирилл Новокщенов
Почему так прибавил Шоу? Неужели дело только в покупке конкурента?
Еще добавлю, что выздоровление Шоу выглядит чуть ярче в том числе из-за того, что ожила вся команда. Его персональные цифры (самая простая статистика голов и ассистов) на одинаковом уровне уже три сезона:

2020/21 – 1+6
2021/22 – 0+5
2022/23 – 1+4

При этом в прошлом сезоне всего 24 матча в старте из-за травмы. А что касается Тирелла – думаю, повлияло то, что он голландец и был куплен конкретно под ЭТХ. Тут Шоу не нужно быть гением, чтобы понять, что спихнув Теллеса и купив на его место игрока из Эредивизи Эрик не очень рассчитывает на нынешние опции слева в защите.

Поэтому чуть оживился!
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tackle by Moore
Понимают ли в клубе, что Де Хеа по всем метрикам превратился в среднего вратаря и почему вместо того, чтобы искать ему замену подходящую по стиль игры Тен Хага ходят пугающие слухи о продлении с ним контракта?
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Руслан Копылов
Автор
Ответ Royal Watcher
Без Каземиро как долго бы продержался Тен Хаг?
Было бы гораздо сложнее, но про увольнение речи не шло. А так конечно спасибо за трансфер)
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Kazbek Ilyassovskiy
Будут ли (и когда, если будут) Глейзеры заниматься расширением стадиона или надежда только на шейхов?
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Артур Арустамян
Кейн или Осимхен. Кто лучше подойдёт МЮ, и кого реальнее купить?
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•milord•
Ответ DolJun
(фейспалм) для таких вопросов отдельную конференцию создавали, глянь - там прям в посте ссылка на него есть.
Ага, только ты почему то там не отписывался, зато сюда одним из первых прибежал. Так ответишь по итогу?
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Руслан Копылов
Автор
Ответ Adilet Abdyramanov
Может Боэли нужно было подождать и купить МЮ?
Так год назад вообще не было слухов о продаже «Юнайтед» – даже после истории с заходом в Суперлигу. Боули работал по тому, что было на рынке. Судя по его импульсивности (как кажется), он бы не ждал. Он пробовал и до «Челси» покупать абсолютно случайные клубы – кажется, Athletic писал о клубе женской МЛС.
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DolJun
Ответ •milord•
Привет! Встречный вопрос тебе: какой гол челси в феврале тебе больше всего понравился? Мне например гол Феликса Вест Хэму😍😍😍
(фейспалм)
для таких вопросов отдельную конференцию создавали, глянь - там прям в посте ссылка на него есть.
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Kazbek Ilyassovskiy
забанил умников всяких и зануд типа коразона
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•milord•
Ответ DolJun
майк райли, говард уэбб и марк клаттенбург: кого в поле, кого на вар, а кого главой фа?
Привет! Встречный вопрос тебе: какой гол челси в феврале тебе больше всего понравился? Мне например гол Феликса Вест Хэму😍😍😍
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Ответ Мистер Робот
Тег Хаг сильнее Пепа?
Очень зависит от того, что вкладывать в понятие «сильнее». В эпизоде можно сказать что да, однозначно – в последнем дерби, несмотря на спорный гол Бруну, Эрик скорее нейтрализовал все угрозы и кроме эпизода с голом Грилиша остроты не было. Сработала замена Гарначо. В моменте ЭТХ был сильнее Пепа.

Для сравнения на дистанции пока слишком мало вводных – у Эрика первый сезон в АПЛ, у Гвардиолы их, кажется, 7, из которых пять с титулами. Ну и в конце концов Тен Хаг не так давно стажировался у Пепа, поэтому времени чтобы ПРЕВЗОЙТИ УЧИТЕЛЯ (уж простите за штамп) прошло не так много.

Гвардиола при всех минусах слишком сильно повлиял на футбол (и английский, и европейский в целом), поэтому почти в любом сравнении он будет фаворитом. Но у ЭТХ достаточный потенциал, чтобы побороться в будущем.
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•milord•
Какая идеальная (реалистичная) четверка цпз на следующий сезон? Каземиро, Эриксен, …, …
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-1
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DolJun
майк райли, говард уэбб и марк клаттенбург: кого в поле, кого на вар, а кого главой фа?
+5
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Руслан Копылов
Автор
Ответ Кирилл Новокщенов
Почему так прибавил Шоу? Неужели дело только в покупке конкурента?
Тут как с Рэшфордом – сразу комплекс причин.
1. Нормальный отдых + предсезонка. Без локдауна и съехавшего сезона, без затянутого Евро.
2. Наличие тренера)
3. Ну и да, конкуренция явно делает Люка сильнее – срабатывало даже с Теллесом.
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•milord•
Если Катарцы все таки купят клуб, есть ли шанс, что захотят переложить Мбаппе из кармана в карман? Учитывая, что он вроде не очень хочет продлеваться
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Анатолий
На какие позиции, по вашему мнению будет рассматриваться усиление летом, особенно интересно узнать если ли подходящий нападающий на примете, до 30 лет и до 100 млн.
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