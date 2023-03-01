32 комментария

Привет! Текстовый Q&A (сессия вопрос – ответ) с Кириллом Бельским о проблемах «Челси» отлично зашел, поэтому мы повторим формат − но теперь про «Манчестер Юнайтед».

Формат максимально прост: пишите свои вопросы в комментариях − мы ответим там же. Будет ли в этом году квадрупл? За сколько Глейзеры отпустят клуб? Сколько еще забьет Рэшфорд?

Важное уточнение: чтобы не отвлекать всех от просмотра матча с «Вест Хэмом» (похода за очередным трофеем), мы ответим на вопросы, заданные до 22:00 МСК.