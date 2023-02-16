Буря в стакане
Блог

Рэшфорд в 2023-м забивает больше всех в Европе. Позади Мбаппе, Бензема, «Челси» и «Ливерпуль»

Короткий Спортс Короткий Спортс
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Голевая машина.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финале Кубка лиги (2:0) и взял первый трофей с 2017-го. Не обошлось без гола Маркуса Рэшфорда – в конце первого тайма он изящно сбросил мяч на Вегхорста, ускорился в штрафную и завершил тонкую передачу Ваута ударом в ближний угол. В перерыве на стадионе объявили, что гол записали на защитника «Ньюкасла» Ботмана – он коснулся мяча после удара, хотя и без его вмешательства тот летел в створ. Но после финального свистка в протокол все-таки вернули Рэшфорда. Забитый в финале гол стал для Маркуса 25-м в этом сезоне (уже побил собственный голевой рекорд) и 14-м в 2023 году. За два месяца нового года чаще Рэшфорда не забивал никто.

• Маркус обгоняет не только топ-форвардов вроде Бензема, Мбаппе и Осимхена, но и целые команды. У «Ливерпуля» (11) и «Челси» (4) в 2023-м меньше забитых, чем у Рэшфорда.

• Мбаппе забил пять в Кубке − пострадал «Пеи-де-Кассель». У Ляказетта похожая история: хет-трик «Шамбери». Эн-Несири забил три «Линарес Депортиво».  • Как дела у других заметных бомбардиров? У Холанда и Кейна в новом году пока по 6 мячей, у Месси – 5, у Левандовского – 7. • Винисиус забил 8 голов, но для этого ему понадобилось больше матчей, чем Лаутаро, Даллинге, Дэвиду и Ляказетту.

• У Криштиану Роналду 8 голов в 6 матчах за «Аль-Насср» в 2023-м. В 2022-м больше всего голов забил Мбаппе. Безумные 56 мячей в 56 играх. Ориентир для Рэшфорда.

 Подписывайтесь на лучший телеграм-канал о «Ман Юнайтед»

Фото: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Лазарев
в списке был бы и Промес, если бы матч не кончился вчера. ещё пару десятков пенальти не поставил
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gildas
Ответ Имя Фамилия
Чарльтону?
Рэш забил 2 гола Чарльтону, 2 это меньше 5 на 3, советую научиться считать хотя бы до 10, это сильно поможет в жизни😉
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vas1105
"У Криштиану Роналду 8 голов в 6 матчах за «Аль-Насср» в 2023-м." - 🤣🤣🤣
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Ответ Gildas
Из 9, 5 мячей Мбаппе забил любительскому клубу
Чарльтону?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В.Бубнов
Ушел паршивый бтксный якорь, пошла игра у всех игроков МЮ. Аксиома!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Ответ aya
Рэши- красавчик, поправил мозги - взлетел на новый уровень, жду того же от Санчо!
Тут еще работа штаба ЭтХ. Аллер у него в Утрехт приходил игроком французского пердива, причем не выделяющимся ничем особо.

Тот же Промес пересекался с ним в пердиве Голландии в Гоу Эхед Иглз.

У этого лысого мужчины чутье на сильные стороны своих атакующих игроков. Допускаю, что он нашел бы скрытые таланты и у Заболотного.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дамир Докшукин
Ответ Direct free kick
срэшфорд сыграл на уровне Луи Саа в 2005/06, тот тоже в кубке лиги назабивал, только тогда МанЮ за лето взял 1 бесплатного корейца и зимой 2 недорогих защитников, а не сотнимиллионов потратил за лето + зимние аренды
Чел, Мбаппе 5 забил любительскому клубу, не ной, сказочник.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gildas
Ответ Имя Фамилия
Это всё конечно прикольно, вот только Мбаппе в новом году отыграл 500 минут, в которых оправлялся после травмы и тяжёлого ЧМ, а Рэшфорд 1200 минут, и при этом разница вышла не такая уж и большая.
Из 9, 5 мячей Мбаппе забил любительскому клубу
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Слободенюк
Ответ Имя Фамилия
Это всё конечно прикольно, вот только Мбаппе в новом году отыграл 500 минут, в которых оправлялся после травмы и тяжёлого ЧМ, а Рэшфорд 1200 минут, и при этом разница вышла не такая уж и большая.
Но при этом Пента-трик ноунейму
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Ответ Direct free kick
срэшфорд сыграл на уровне Луи Саа в 2005/06, тот тоже в кубке лиги назабивал, только тогда МанЮ за лето взял 1 бесплатного корейца и зимой 2 недорогих защитников, а не сотнимиллионов потратил за лето + зимние аренды
Удивительно как его вообще не выперли ещё из клуба, учитывая чем он занимался 2 года после Евро. Ну посмотрим, может и не зря протерпели. Мбаппе тоже плохо играл при Тухеле, пусть и не настолько, но с приходом Поча заиграл так, что полностью оправдал терпение шейхов.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Это всё конечно прикольно, вот только Мбаппе в новом году отыграл 500 минут, в которых оправлялся после травмы и тяжёлого ЧМ, а Рэшфорд 1200 минут, и при этом разница вышла не такая уж и большая.
Комментарий скрыт
+2
-19
-17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elkorazon01
Ответ Имя Фамилия
Это всё конечно прикольно, вот только Мбаппе в новом году отыграл 500 минут, в которых оправлялся после травмы и тяжёлого ЧМ, а Рэшфорд 1200 минут, и при этом разница вышла не такая уж и большая.
Рэшфорд играет в АПЛ, а транс в фермер лиге( самый слабый из топ 5 ) это тоже учти))
+40
-8
+32
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Это всё конечно прикольно, вот только Мбаппе в новом году отыграл 500 минут, в которых оправлялся после травмы и тяжёлого ЧМ, а Рэшфорд 1200 минут, и при этом разница вышла не такая уж и большая.
+10
-12
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stanvixx
А Рона то зачем сюда приплели? Будем считать кто сколько забил в любительских чемпионатах Бурунди и Эфиопии тоже? ))
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aya
Рэши- красавчик, поправил мозги - взлетел на новый уровень, жду того же от Санчо!
+46
-1
+45
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий