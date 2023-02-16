15 комментариев

Голевая машина.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финале Кубка лиги (2:0) и взял первый трофей с 2017-го. Не обошлось без гола Маркуса Рэшфорда – в конце первого тайма он изящно сбросил мяч на Вегхорста, ускорился в штрафную и завершил тонкую передачу Ваута ударом в ближний угол. В перерыве на стадионе объявили, что гол записали на защитника «Ньюкасла» Ботмана – он коснулся мяча после удара, хотя и без его вмешательства тот летел в створ. Но после финального свистка в протокол все-таки вернули Рэшфорда. Забитый в финале гол стал для Маркуса 25-м в этом сезоне (уже побил собственный голевой рекорд) и 14-м в 2023 году. За два месяца нового года чаще Рэшфорда не забивал никто.

• Маркус обгоняет не только топ-форвардов вроде Бензема, Мбаппе и Осимхена, но и целые команды. У «Ливерпуля» (11) и «Челси» (4) в 2023-м меньше забитых, чем у Рэшфорда.

• Мбаппе забил пять в Кубке − пострадал «Пеи-де-Кассель». У Ляказетта похожая история: хет-трик «Шамбери». Эн-Несири забил три «Линарес Депортиво». • Как дела у других заметных бомбардиров? У Холанда и Кейна в новом году пока по 6 мячей, у Месси – 5, у Левандовского – 7. • Винисиус забил 8 голов, но для этого ему понадобилось больше матчей, чем Лаутаро, Даллинге, Дэвиду и Ляказетту.

• У Криштиану Роналду 8 голов в 6 матчах за «Аль-Насср» в 2023-м. В 2022-м больше всего голов забил Мбаппе. Безумные 56 мячей в 56 играх. Ориентир для Рэшфорда.

Фото: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE