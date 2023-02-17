Буря в стакане
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Лучшая форма в карьере Рэшфорда: повторил личный голевой рекорд, хотя впереди еще полсезона

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Маркус Рэшфорд в огне – в первом матче ЛЕ против «Барсы» (2:2) он создал два гола за 7 минут. Сначала мощно прошил Тер Стегена в ближний угол, а потом лихо раскачал Рафинью и оформил прострел на автогол Кунде. 

Бросаем взгляд в календарь и восторгаемся. Ко второй половине февраля Рэшфорд уже выбил те же цифры по голам, что и в сезоне-2019/20 – самом результативном в карьере.  

• Из 338 матчей Рэшфорд выходил в старте 241 раз. Если трансформировать его игровое время в равные отрезки по 90 минут, то получится 248 полных матчей. Эта цифра важна в контексте средней результативности Маркуса на 90 минут – впечатляющие 0,67 за игру. • В сезоне-2022/23 Рэшфорд пополнил арсенал голевых приемов отличной игрой в воздухе – к середине февраля у Маркуса 4 гола головой. До этого ни разу не было больше двух за сезон. Результат продуктивной работы с тренером форвардов Бенни Маккарти. 

• Рэшфорд – с отрывом лучший по голевым действиям в команде (29). На втором месте Бруну – у португальца 13.

Комментируя уход Роналду из «МЮ» Майкл Оуэн говорил: «У «МЮ» есть проблема с голами. Слышал, тен Хаг сказал, что Рэшфорду нужно забить 20 мячей. Ну, 20 голов у них были прямо под носом, но, к сожалению, этот футболист часто сидел на скамейке». С задачей «20 голов за сезон» Рэшфорд уже справился, теперь Маркус явно нацелен на выполнение другой – осенью Тен Хаг прогнозировал форварду 20 голов в АПЛ. Кажется, шансы есть – Маркус в числе лидеров лиги по ключевым голевым метрикам, а до конца сезона еще 15 матчей.

• Маркус не только здорово завершает атаки, но и на околотоповом уровне создает опасность передачами. В списке лучших по пасам в штрафную он в первой десятке, выше – монстры созидания вроде КДБ, Эдегора и Бруну. 

***

Издание Goal регулярно выкатывает список потенциальных претендентов на «Золотой мяч»-2023. В январском обновлении в топ-10 впервые попал Рэшфорд – Маркус занял шестое место. Конечно, потягаться с Месси и Мбаппе (пока что первое и второе место) пока будет сложновато, но, кажется, потолок Рэшфорда еще очень далеко, а 22 гола к концу февраля – только разминка.

Рэшфорд так крут, потому что читает наш телеграм-канал. Вам тоже стоит

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Фото: REUTERS/Albert Gea, Lee Smith; globallookpress.com

15 комментариев

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Подкат Пенальтьевич
Быстро выстрелил, быстро сдуется. Рэшфорд обычный тупой бегунок. Сейчас ему фартит, но скоро все снова встанет на свои места.
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№7
Реш красавчик, в отличной физ форме, но в плане футбольного интеллекта ему расти и расти, в некоторых моментах очень уж прямолинейно играет.
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Дженнифер Коннелли
Нравится, что Тен Хаг не указывает на его потолок и говорит, что он может и должен прибавлять еще! Помню, клоунов, которые ныли, что он не уровень и что нужно его быстрее продать
+2
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kaviknat
Ответ Mamontilo
Не зря блог назвали "Буря в стакане". Лучший футболист мира? Серьёзно?
На данный момент, почему бы и нет?
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ Kanonir152
"Лучший футболист мира в 2023-м?" -- Сейчас он лучшая версия себя. Все задатки есть, но до лучшего футболиста года ему еще пахать и пахать.
Имеем в виду отрезок с 1 января по вчера, конечно же. Очевидно, что делать вывод за год в феврале никто не будет.
+2
-2
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WSW
Какой красивый англичанин. Доморощенный, не иначе. Истинный пищевик.
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omsk1716
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Его форма в этом сезоне показывает, как он готовился в межсезонье. Я помню, что отмечалось то, что Рэшфорд в зале тренажёрном хорошо занимался
Тоже обратил внимание на его физуху. Плечи будто шире стали
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Мадрид наказывает!
Ждем казни судейской Барселоны на Олд Траффорд как в старые-добрые.
+2
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ Mamontilo
Не зря блог назвали "Буря в стакане". Лучший футболист мира? Серьёзно?
Имеем в виду отрезок с 1 января по вчера. Интересно узнать, кто лучший по вашей версии
+2
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Mamontilo
Не зря блог назвали "Буря в стакане".
Лучший футболист мира? Серьёзно?
+2
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0
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Kanonir152
"Лучший футболист мира в 2023-м?"
--
Сейчас он лучшая версия себя. Все задатки есть, но до лучшего футболиста года ему еще пахать и пахать.
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Йозеф Кнехт
Рэш просто волшебник !
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Его форма в этом сезоне показывает, как он готовился в межсезонье. Я помню, что отмечалось то, что Рэшфорд в зале тренажёрном хорошо занимался
Да, все верно. Не могу сказать, что это ключевой фактор (объективно прибавил не только в физике, ума и спокойствия тоже добавил), но точно один из важных.

В большом разборе его игры в этом сезоне мы упоминали проблему физподготовки в прошлом.

К октябрю 2021-го Маркус наконец-то вернулся в состав, но из-за травмы плеча и последующей операции у форварда сместился баланс мышечной массы: Daily Mail писала, что Маркус набрал 4 килограмма мышц в ногах, но потерял массу в верхней части тела.

Поэтому летние часы в качалке точно пошли на пользу.
+2
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Vezdexodof
Рэш в огне! После сезона 21/22 не верилось, что наберёт такую форму.
В том числе это и заслуга Хага.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Его форма в этом сезоне показывает, как он готовился в межсезонье. Я помню, что отмечалось то, что Рэшфорд в зале тренажёрном хорошо занимался
+8
-2
+6
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