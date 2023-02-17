Лучшая форма в карьере Рэшфорда: повторил личный голевой рекорд, хотя впереди еще полсезона

Маркус Рэшфорд в огне – в первом матче ЛЕ против «Барсы» (2:2) он создал два гола за 7 минут. Сначала мощно прошил Тер Стегена в ближний угол, а потом лихо раскачал Рафинью и оформил прострел на автогол Кунде.

Бросаем взгляд в календарь и восторгаемся. Ко второй половине февраля Рэшфорд уже выбил те же цифры по голам, что и в сезоне-2019/20 – самом результативном в карьере.

• Из 338 матчей Рэшфорд выходил в старте 241 раз. Если трансформировать его игровое время в равные отрезки по 90 минут, то получится 248 полных матчей. Эта цифра важна в контексте средней результативности Маркуса на 90 минут – впечатляющие 0,67 за игру. • В сезоне-2022/23 Рэшфорд пополнил арсенал голевых приемов отличной игрой в воздухе – к середине февраля у Маркуса 4 гола головой. До этого ни разу не было больше двух за сезон. Результат продуктивной работы с тренером форвардов Бенни Маккарти.

• Рэшфорд – с отрывом лучший по голевым действиям в команде (29). На втором месте Бруну – у португальца 13.

Комментируя уход Роналду из «МЮ» Майкл Оуэн говорил: « У «МЮ» есть проблема с голами. Слышал, тен Хаг сказал, что Рэшфорду нужно забить 20 мячей. Ну, 20 голов у них были прямо под носом, но, к сожалению, этот футболист часто сидел на скамейке ». С задачей «20 голов за сезон» Рэшфорд уже справился, теперь Маркус явно нацелен на выполнение другой – осенью Тен Хаг прогнозировал форварду 20 голов в АПЛ. Кажется, шансы есть – Маркус в числе лидеров лиги по ключевым голевым метрикам, а до конца сезона еще 15 матчей.

• Маркус не только здорово завершает атаки, но и на околотоповом уровне создает опасность передачами. В списке лучших по пасам в штрафную он в первой десятке, выше – монстры созидания вроде КДБ, Эдегора и Бруну.

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Издание Goal регулярно выкатывает список потенциальных претендентов на «Золотой мяч»-2023. В январском обновлении в топ-10 впервые попал Рэшфорд – Маркус занял шестое место. Конечно, потягаться с Месси и Мбаппе (пока что первое и второе место) пока будет сложновато, но, кажется, потолок Рэшфорда еще очень далеко, а 22 гола к концу февраля – только разминка.

Фото: REUTERS/Albert Gea, Lee Smith; globallookpress.com