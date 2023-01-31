Великий сезон «Наполи» в одной картинке. Лидируют в чемпионате почти по всем показателям
Похвалил даже Моуринью.
Неаполь готовится к чемпионству − и не зря: команда Лучано Спаллетти безоговорочно доминирует в лиге. После 20 туров команда оторвалась от второго места (там «Интер») на 13 очков, выиграв 15 из 16 последних матчей в Серии А.
Просто посмотрите на цифры «Наполи» − почти во всем они лучшие.
С таким лидерством интересно, кто умудрился отобрать первое место в двух категориях.
• У «Интера» всего одна ничья. И только команда Симоне Индзаги обыграла «Наполи».
• По xGA лучшая «Рома»: 13,38 при 18 реальных пропущенных. Даже от «Наполи» в воскресенье пропустили 2 при ожидаемом 1.
И еще немного о самом «Наполи».
• Хвича – лучший ассистент лиги (8 голевых). Столько же у Милинкович-Савича из «Лацио».
• Мерет – третий в списке лучших по сухим матчам (8). Выше Шченсны (9) и Проведель из «Лацио» (11).
• «Наполи» с отрывом лучший в лиге по забитым (48) − у «Интера» 40. Хотя по xG команды ближе: 43 против 38.
• Осимхен – лучший снайпер лиги (14 голов). Африканский нападающий никогда не становился лучшим бомбардиром Серии А. Следом за Осимхеном – Адемола Лукман из «Аталанты» (12 голов). Он тоже нигериец.
Жозе Моуринью поздравил «Наполи» еще до воскресного матча: «Поздравляю «Наполи» с победой в чемпионате. Скудетто их, они выиграли его, и это заслуженно».
Кажется, пора присоединяться.
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Даже Жозе в восторге от гола Осимхена. Пожал руку во время матча и попросил… не нырять
Оцениваем плотность в топ-5 и РПЛ. Космический отрыв «Наполи», непривычное в Германии, «ПСЖ» близко
Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari
Пока +5 ;)