Буря в стакане
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Великий сезон «Наполи» в одной картинке. Лидируют в чемпионате почти по всем показателям

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Похвалил даже Моуринью.

Неаполь готовится к чемпионству − и не зря: команда Лучано Спаллетти безоговорочно доминирует в лиге. После 20 туров команда оторвалась от второго места (там «Интер») на 13 очков, выиграв 15 из 16 последних матчей в Серии А.

Просто посмотрите на цифры «Наполи» − почти во всем они лучшие.

С таким лидерством интересно, кто умудрился отобрать первое место в двух категориях.

• У «Интера» всего одна ничья. И только команда Симоне Индзаги обыграла «Наполи».

• По xGA лучшая «Рома»: 13,38 при 18 реальных пропущенных. Даже от «Наполи» в воскресенье пропустили 2 при ожидаемом 1.

И еще немного о самом «Наполи».

• Хвича – лучший ассистент лиги (8 голевых). Столько же у Милинкович-Савича из «Лацио». 

• Мерет – третий в списке лучших по сухим матчам (8). Выше Шченсны (9) и Проведель из «Лацио» (11).

•‎ «Наполи» с отрывом лучший в лиге по забитым (48) − у «Интера» 40. Хотя по xG команды ближе: 43 против 38.

• Осимхен – лучший снайпер лиги (14 голов). Африканский нападающий никогда не становился лучшим бомбардиром Серии А. Следом за Осимхеном – Адемола Лукман из «Аталанты» (12 голов). Он тоже нигериец.

Жозе Моуринью поздравил «Наполи» еще до воскресного матча: «Поздравляю «Наполи» с победой в чемпионате. Скудетто их, они выиграли его, и это заслуженно».

Кажется, пора присоединяться.

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Даже Жозе в восторге от гола Осимхена. Пожал руку во время матча и попросил… не нырять

Оцениваем плотность в топ-5 и РПЛ. Космический отрыв «Наполи», непривычное в Германии, «ПСЖ» близко

Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari

11 комментариев

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FC Dynamo Kyiv 900
Ответ JealousNobody
По xPTS у Наполи 42 очка, при реальных 53. У интера xPTS = реальные очки = 40. То есть у Наполи 10+ халявных, незаслуженных, фартовых очков, а это значит их чемпионство - несправедливо! А по факту их отрыв от Интера - 2 очка. Желаю этой команде посыпаться как можно скорее.
Если ты не рад чемпионству Наполи(при условии, что ты нейтральный болельщик), то у тебя просто нет души. И плевать там на xPTS всякие
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Команда GANK
Ответ Матвей Суицидин
Только вот Динамо Брест на вылет стоит в Беларуси
Да он просто в диком наркотрипе туда попал, вот и забыл про них)
0
0
0
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JealousNobody
По xPTS у Наполи 42 очка, при реальных 53. У интера xPTS = реальные очки = 40. То есть у Наполи 10+ халявных, незаслуженных, фартовых очков, а это значит их чемпионство - несправедливо! А по факту их отрыв от Интера - 2 очка. Желаю этой команде посыпаться как можно скорее.
+1
-5
-4
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Матвей Суицидин
Ответ kostyan89
В этом году похоже с небес рулит Марадона. Наполи, Аргентина и еще Арсенал, за который он болел в Англии.
Только вот Динамо Брест на вылет стоит в Беларуси
+2
0
+2
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garp
1.5 года назад Спартак этот колхоз труба шатал
0
-3
-3
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Phoebe
Ответ kostyan89
В этом году похоже с небес рулит Марадона. Наполи, Аргентина и еще Арсенал, за который он болел в Англии.
Тогда и Барса должна выиграть Ла Лигу, по логике.
Пока +5 ;)
+3
-1
+2
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Marshkonev
Ответ kostyan89
В этом году похоже с небес рулит Марадона. Наполи, Аргентина и еще Арсенал, за который он болел в Англии.
И Барселона в Ла Лиге
+3
-1
+2
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Вадим Сидоров
Будут локти кусать если не воспользуется ситуацией - увести титул у большой тройки последний раз удавалось Роме в 2001.
+8
0
+8
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aseke
Наполи и Арсенал - те команды, успехам которых рад, независимо от клубных предпочтений.
+33
-1
+32
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kostyan89
В этом году похоже с небес рулит Марадона. Наполи, Аргентина и еще Арсенал, за который он болел в Англии.
+55
-1
+54
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Никита Самарин
Наполи в этом сезоне 🔝
+9
0
+9
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