Великий сезон «Наполи» в одной картинке. Лидируют в чемпионате почти по всем показателям

Похвалил даже Моуринью.

Неаполь готовится к чемпионству − и не зря: команда Лучано Спаллетти безоговорочно доминирует в лиге. После 20 туров команда оторвалась от второго места (там «Интер») на 13 очков, выиграв 15 из 16 последних матчей в Серии А.

Просто посмотрите на цифры «Наполи» − почти во всем они лучшие.

С таким лидерством интересно, кто умудрился отобрать первое место в двух категориях.

• У «Интера» всего одна ничья. И только команда Симоне Индзаги обыграла «Наполи».

• По xGA лучшая «Рома»: 13,38 при 18 реальных пропущенных. Даже от «Наполи» в воскресенье пропустили 2 при ожидаемом 1.

И еще немного о самом «Наполи».

• Хвича – лучший ассистент лиги (8 голевых). Столько же у Милинкович-Савича из «Лацио».

• Мерет – третий в списке лучших по сухим матчам (8). Выше Шченсны (9) и Проведель из «Лацио» (11).

•‎ «Наполи» с отрывом лучший в лиге по забитым (48) − у «Интера» 40. Хотя по xG команды ближе: 43 против 38.

• Осимхен – лучший снайпер лиги (14 голов). Африканский нападающий никогда не становился лучшим бомбардиром Серии А. Следом за Осимхеном – Адемола Лукман из «Аталанты» (12 голов). Он тоже нигериец.

Жозе Моуринью поздравил «Наполи» еще до воскресного матча: «Поздравляю «Наполи» с победой в чемпионате. Скудетто их, они выиграли его, и это заслуженно».

Кажется, пора присоединяться.

Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari