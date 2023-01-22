Оцениваем плотность в топ-5 и РПЛ. Космический отрыв «Наполи», непривычное в Германии, «ПСЖ» близко

Изучаем верхние шестерки.

В европейских топ-лигах прошла уже половина сезона (кроме Испании, но там всего на тур меньше). В России пока не возобновили чемпионат, но все команды сыграли 17 из 30 матчей.

Время оценить гонки за чемпионство и еврокубки (опция не для РПЛ) − вот верхние шестерки в каждой из лиг.

Места, идущие в Лигу Европы и Лигу конференций, очень условны. В большинстве места в ЛЕ и ЛК уходят победителям кубков − а если трофей забрала команда из зоны ЛЧ, слот отдают лиге. Поэтому с большой вероятностью «Брайтон» все-таки будет хоть в каком-то еврокубке.

• Английского лидера вы и так знаете: «Арсенал» прекрасен и почти не ошибается. Останется ли «Ньюкасл» в зоне ЛЧ – одна из главных интриг.

• У «Барсы» и «Реала» намечается жесточайшая гонка – лучшее, что может подарить Ла Лига. А вдруг еще «Бетис» заскочит в Лигу чемпионов?

•‎ В Италии, кажется, все яснее с чемпионом – «Наполи» мощнейший. Зато от второго места до шестого − лишь три очка.

• В Германии на этом же отрезке разрыв вообще только два очка! Да и «Бавария» недалеко, непривычно видеть ее без отрыва.

• Как и «ПСЖ» в Лиге 1: прорывной «Ланс» все еще претендует на самый максимум.

• В РПЛ все очень давно не менялось, но освежим: у «Зенита» +6, а «Спартак» мечтает ввязаться в чемпионскую гонку.

Изменятся ли лидеры к концу сезона?