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Оцениваем плотность в топ-5 и РПЛ. Космический отрыв «Наполи», непривычное в Германии, «ПСЖ» близко

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Изучаем верхние шестерки.

В европейских топ-лигах прошла уже половина сезона (кроме Испании, но там всего на тур меньше). В России пока не возобновили чемпионат, но все команды сыграли 17 из 30 матчей.

Время оценить гонки за чемпионство и еврокубки (опция не для РПЛ) − вот верхние шестерки в каждой из лиг.

Места, идущие в Лигу Европы и Лигу конференций, очень условны. В большинстве места в ЛЕ и ЛК уходят победителям кубков − а если трофей забрала команда из зоны ЛЧ, слот отдают лиге. Поэтому с большой вероятностью «Брайтон» все-таки будет хоть в каком-то еврокубке.

• Английского лидера вы и так знаете: «Арсенал» прекрасен и почти не ошибается. Останется ли «Ньюкасл» в зоне ЛЧ – одна из главных интриг.

• У «Барсы» и «Реала» намечается жесточайшая гонка – лучшее, что может подарить Ла Лига. А вдруг еще «Бетис» заскочит в Лигу чемпионов?

•‎ В Италии, кажется, все яснее с чемпионом – «Наполи» мощнейший. Зато от второго места до шестого − лишь три очка.

• В Германии на этом же отрезке разрыв вообще только два очка! Да и «Бавария» недалеко, непривычно видеть ее без отрыва.

• Как и «ПСЖ» в Лиге 1: прорывной «Ланс» все еще претендует на самый максимум.

• В РПЛ все очень давно не менялось, но освежим: у «Зенита» +6, а «Спартак» мечтает ввязаться в чемпионскую гонку.

Изменятся ли лидеры к концу сезона?

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23 комментария

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rigobersong
Ответ Aymyrat Rahymberdiyew
Я бы еще добавил помидор красный, а огурец зеленый,по фактам чисто.
Почитайте комментарии этого пользователя, они Вас должны порадовать:)

https://www.sports.ru/profile/137985671/
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Дмитрий Караваев
Ответ Матвей Суицидин
Ты просто молодой)))
Всё в сравнении))
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Юрий Кечко
Ответ Шлёма Презерман
Бавария пока едет в пол-тапка, а у остальных уже кирпич на педали лежит. В Германии самый отстойный чемпионат, никакого интереса - все знают, что гегемон оттрахает всех в любом случае, даже в РПЛ и то интриги больше.
Зато за остальные места плотность
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Матвей Суицидин
Ответ Дмитрий Караваев
Помидор зелёный видел, а чемпионство Наполи нет)) За коммент плюсанул 😉
Ты просто молодой)))
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BVB09
Ответ Шлёма Презерман
Бавария пока едет в пол-тапка, а у остальных уже кирпич на педали лежит. В Германии самый отстойный чемпионат, никакого интереса - все знают, что гегемон оттрахает всех в любом случае, даже в РПЛ и то интриги больше.
Рано делать выводы, увидимся в мае
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Дмитрий Караваев
Ответ Aymyrat Rahymberdiyew
Я бы еще добавил помидор красный, а огурец зеленый,по фактам чисто.
Помидор зелёный видел, а чемпионство Наполи нет))

За коммент плюсанул 😉
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niksup
Спартак в Германии делил бы первое место, эх...
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Aymyrat Rahymberdiyew
Ответ versalio
В голос ржу 😅
Спасибо)
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AndreyBSC
Бундеслига топ в этом сезоне.
+1
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versalio
Ответ Aymyrat Rahymberdiyew
Я бы еще добавил помидор красный, а огурец зеленый,по фактам чисто.
В голос ржу 😅
+3
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+3
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Дмитрий Глухов
А почему у наших не написано, кто выходит на кубок содружества с Беларусью, Северной Осетией, ДНР и ЛНР?
+1
-2
-1
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Шлёма Презерман
Бавария пока едет в пол-тапка, а у остальных уже кирпич на педали лежит. В Германии самый отстойный чемпионат, никакого интереса - все знают, что гегемон оттрахает всех в любом случае, даже в РПЛ и то интриги больше.
+15
-1
+14
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Шлёма Презерман
Если бы вместо Наполи был любой клуб из большой тройки, интригу можно было бы вычеркивать. Но у Наполи нет пока инстинкта убийцы. Могут разбазарить все запросто. три-четыре матча без побед, задергаются, занервничают, и сольются.
+4
-1
+3
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Андрей Синельщиков
В Италии еще ничего не ясно, не надо вот заранее короновать Наполи.
+1
-2
-1
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sergio_lunatico
красиво в Италии совершенно единым стадом идут римские и миланские клубы
но вслед за Наполи с отрывом
+2
0
+2
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liverpool and barcelona fan
Наполи 19 игр 50 очков
Арсенал 19 игр 50 очков
ПСЖ 19 игр 47 очков
Как бы чемпионский набор очков, но кто то из троих возможно не станет чемпионом.
+4
0
+4
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di Malkovich
Спасибо за инфографику. Наглядно.
Но не так уж всё очевидно и предопределено в топ5 лигах - впереди ещё половина сезона и возобновление еврокубков.
Самый интерес в АПЛ и в Серии А, причём интерес в борьбе за топ4 - идут ноздря в ноздрю, вопрос в осечках и в осечках конкурентов.
+8
0
+8
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email
я также сравнил сегодня РПЛ с ведущими евро-лигами - мы уступаем им в интенсивности, поэтому у нас провальные результаты в ЕК: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ipv6ping/3111472.html
0
-3
-3
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tverd1
Ответ Матвей Баранов
Распадори и Симеоне мне кажется, как-то да смогут заменить его
Про Распадори ни чего не скажу т.к. мало следил за Сассуоло. А вот за Симеоне наблюдаю с времен в Дженоа. И даже придумал ему прозвище "Флеш" т.к. его результативность идет отрезками. Иногда отрезки без голов растягиваются на несколько месяцев.
+1
0
+1
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Матвей Баранов
Ответ tverd1
А я бы не удивлялся если Наполи упустил чемпионство. Наполи не отличается глубиной состава, и равноценной замены Осимхену нет. Например в прошлом сезоне из-за травмы Осимхена Наполи выбыл из чемпионской гонки.
Распадори и Симеоне мне кажется, как-то да смогут заменить его
+2
0
+2
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tverd1
Ответ Valentin Grabenovsky
Если Наполи не возьмёт чемпионство-это будет чудо Во Франции, германии и рпл- 3 гегемона- чемпионства Баварии псж и зенита более чем вероятны В Англии у Арсенала главный противник-сам арсенал В Испании гонка будет жаркой
А я бы не удивлялся если Наполи упустил чемпионство. Наполи не отличается глубиной состава, и равноценной замены Осимхену нет. Например в прошлом сезоне из-за травмы Осимхена Наполи выбыл из чемпионской гонки.
+6
0
+6
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Aymyrat Rahymberdiyew
Ответ Valentin Grabenovsky
Если Наполи не возьмёт чемпионство-это будет чудо Во Франции, германии и рпл- 3 гегемона- чемпионства Баварии псж и зенита более чем вероятны В Англии у Арсенала главный противник-сам арсенал В Испании гонка будет жаркой
Я бы еще добавил помидор красный, а огурец зеленый,по фактам чисто.
+71
0
+71
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Valentin Grabenovsky
Если Наполи не возьмёт чемпионство-это будет чудо
Во Франции, германии и рпл- 3 гегемона- чемпионства Баварии псж и зенита более чем вероятны
В Англии у Арсенала главный противник-сам арсенал
В Испании гонка будет жаркой
+10
-5
+5
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