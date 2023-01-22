Оцениваем плотность в топ-5 и РПЛ. Космический отрыв «Наполи», непривычное в Германии, «ПСЖ» близко
Изучаем верхние шестерки.
В европейских топ-лигах прошла уже половина сезона (кроме Испании, но там всего на тур меньше). В России пока не возобновили чемпионат, но все команды сыграли 17 из 30 матчей.
Время оценить гонки за чемпионство и еврокубки (опция не для РПЛ) − вот верхние шестерки в каждой из лиг.
Места, идущие в Лигу Европы и Лигу конференций, очень условны. В большинстве места в ЛЕ и ЛК уходят победителям кубков − а если трофей забрала команда из зоны ЛЧ, слот отдают лиге. Поэтому с большой вероятностью «Брайтон» все-таки будет хоть в каком-то еврокубке.
• Английского лидера вы и так знаете: «Арсенал» прекрасен и почти не ошибается. Останется ли «Ньюкасл» в зоне ЛЧ – одна из главных интриг.
• У «Барсы» и «Реала» намечается жесточайшая гонка – лучшее, что может подарить Ла Лига. А вдруг еще «Бетис» заскочит в Лигу чемпионов?
• В Италии, кажется, все яснее с чемпионом – «Наполи» мощнейший. Зато от второго места до шестого − лишь три очка.
• В Германии на этом же отрезке разрыв вообще только два очка! Да и «Бавария» недалеко, непривычно видеть ее без отрыва.
• Как и «ПСЖ» в Лиге 1: прорывной «Ланс» все еще претендует на самый максимум.
• В РПЛ все очень давно не менялось, но освежим: у «Зенита» +6, а «Спартак» мечтает ввязаться в чемпионскую гонку.
Изменятся ли лидеры к концу сезона?
https://www.sports.ru/profile/137985671/
За коммент плюсанул 😉
но вслед за Наполи с отрывом
Арсенал 19 игр 50 очков
ПСЖ 19 игр 47 очков
Как бы чемпионский набор очков, но кто то из троих возможно не станет чемпионом.
Но не так уж всё очевидно и предопределено в топ5 лигах - впереди ещё половина сезона и возобновление еврокубков.
Самый интерес в АПЛ и в Серии А, причём интерес в борьбе за топ4 - идут ноздря в ноздрю, вопрос в осечках и в осечках конкурентов.
Во Франции, германии и рпл- 3 гегемона- чемпионства Баварии псж и зенита более чем вероятны
В Англии у Арсенала главный противник-сам арсенал
В Испании гонка будет жаркой