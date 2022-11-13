Как менялась топ-6 АПЛ в этом сезоне. «Арсенал» и «Сити» = стабильность, «Ливерпуль» был в шестерке всего два тура

«Ньюкасл» ворвался и закрепился.

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» (3:1) и по итогам 16-го тура заскочил в топ-6. Приходится отмечать этот факт как что-то необычное – даже «Лидс» и «Брайтон» держались в шестерке дольше.

А вот динамика изменений топ-6 после каждого тура.

• До 5-го тура в топ-6 не было ни «Манчестер Юнайтед», ни «Ливерпуля» – обе команды ужасно начали сезон.

•‎ Удивляет, что после седьмого тура таблица не изменилась? Его целиком отменили из-за смерти королевы, а некоторые клубы («МЮ», «Лидс», «Челси», «Ливерпуль», «Брайтон», «Кристал Пэлас») пропустили и следующий тур.

• «Арсенал» шел (и пока идет) на первом месте в таблице в 14 турах из 16. В двух оставшихся первыми были «Сити» и «Тоттенхэм».

• Еще одна стабильная команда – «Манчестер Сити»: с 3-го тура занимает второе место.

• Тут должен был быть пункт про стабильность «Тоттенхэма», но его подвинул «Ньюкасл». Оцените взлет команды Эдди Хау: в 9-м туре (начало октября) клуба даже не было в топ-6. Спустя полтора месяца футболисты Хау в зоне ЛЧ и все ближе к «Ман Сити» (идут на серии из 5 побед подряд).