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Долгий путь Бензема к «Золотому мячу»: первая номинация – в 2009-м (0 очков!), только раз попадал в топ-5

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У Карима Бензема и «Золотого мяча» долгие отношения длиной в 13 лет. Вчера он впервые взял эту награду, преодолев большой путь.

 

Карьера Бензема в цифрах: 431 гол, пачка рекордов Франции и доминация в Лиге чемпионов

Мы зафиксировали все номинации Карима – наглядный способ отследить эволюцию француза (как внешнюю, так и футбольную).

С 2010 по 2015 год «Золотой мяч» использовал систему процентов. С 2016-го организаторы вернули баллы – но максимальное количество постоянно менялось. Поэтому для удобства мы перевели результаты каждого года в проценты. Детальных результатов за 2022-й еще нет, France Football обещает опубликовать их в субботу. 

• В 2009-м Бензема был единственным игроком, который не получил ни одного балла. По одному очку получили Яя Туре («Барселона») и Франк Рибери («Бавария»). На 9 строчек выше Бензема в том году расположился Андрей Аршавин («Арсенал, 5 очков).

• Пусть вас не смущают места Бенза: вместе со сменой на проценты шортлист сократили с 30 до 23 игроков. А в 2016-м вернули. 

• Карим впервые набрал больше одного процента голосов только в прошлом году. Бензема остановился в шаге от топ-3, а Зидан, Венгер и Роналдо говорили, что приз заслужил именно француз.

«Сейчас он выше неба». Роналдо, Зидан и Венгер очень хотели, чтобы Бензема получил «Золотой мяч»-2021

Бонусный факт – второй год подряд «Золотой мяч» выигрывает 34-летний футболист.

Тенденцию на «Золотые мячи» после 30 лет задали, конечно, Лео и Криштиану. До начала их дуэли «ЗМ» после 30 лет брали всего дважды (Недвед и Каннаваро). Теперь же игроки 30+ взяли шесть призов подряд (а могло бы быть семь, если бы Левандовски получил награду в 2020-м).

Но вернемся к Бензема – его история получилась невероятно красивой. Начать с нуля очков и последнего места среди 30 номинатов, а закончить разгромной победой и самым большим отрывом в истории... Готовый сценарий для «Оскара». 

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Бензема взял «ЗМ» с историческим отрывом

Фото: REUTERS/Juan Medina

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