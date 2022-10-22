Насколько убедителен «Золотой мяч» Бензема? Считаем отрыв и сравниваем с парой Месси-Роналду
И с легендами прошлого.
Карим Бензема никогда не попадал даже в тройку призеров «Золотого мяча», но в сезоне-2021/22 просто снес конкурентов. Это был долгий путь:
Итог – «Золотой мяч» (вы же помните, что теперь его вручают не за календарный год?).
Теперь за Каримом второе место в абсолютных цифрах: обогнал финишировавшего следом (если здесь можно так сказать) Садьо Мане на 356 очков.
Вот так выглядят первые и вторые места «Золотого мяча» с 2016-го, когда организаторы вернули баллы в голосовании.
Но в историческом контексте сравнения в голосах некорректны: в 1956-м в розыгрыше находилось 240 баллов – в 2022-м 1488, а в прошлые годы и вовсе больше 2 тысяч. Поэтому мы перевели баллы в проценты, чтобы точнее обозначить исторические отрывы.
• Даже в посте про Бензема никуда не спрятаться от Роналду и Месси. Два рекордных отрыва по процентам оформили инопланетяне: 50+ голов, победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов, у Роналду еще и Евро.
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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