Карьера Бензема в цифрах: 431 гол, пачка рекордов Франции и доминация в Лиге чемпионов
Сегодня – гол в класико. Завтра – «Золотой мяч».
Карим Бензема проживает лучшие сутки в жизни: гол в класико и победа над «Барсой» уже есть, теперь осталось получить «Золотой мяч» (вручают завтра в Париже – театр Шатле, 21:30 мск).
Кажется, наступил идеальный момент, чтобы зафиксировать статистику однозначно великой карьеры француза.
Начнем с рекордов и уникальных достижений – их у Бензема достаточно.
• Карим обогнал Тьерри Анри, у которого 411 забитых.
• За тридцатилетнюю историю ЛЧ ни один француз не получал «Золотую бутсу» турнира. Более того: 15 голов в сезоне-2021/22 – рекорд для французов во всех еврокубках. До этого лучшим результатом были 10 забитых от Жюста Фонтена в сезоне-1958/59.
• В ответном матче Бензема добавил еще гол – не зря Эдуар Менди нахваливал Карима перед матчами.
«Самый сильный нападающий, против которого я играл? Думаю, это Бензема. Кажется, с возрастом Карим становится только лучше».
Теперь к голам – посмотрим на них под разными углами.
• Мы специально выделили сезон, в котором ушел Криштиану Роналду. Бензема перестроился и стал важнейшим игроком «Реала» в атаке.
Это видно и по распределению голов по тренерам: Бензема при Анчелотти (2013—2015, 2021-н.в.) почти догнал Бензема при Зидане (2016-2018, 2019-2021) – хотя сыграл на целый сезон меньше.
Голы – лишь малая часть того, что Бензема делает на поле. Но, кажется, именно они наконец дали миру увидеть то, что Тьерри Анри видел давным-давно.
Тьерри, в твоем клубе пополнение. Теперь все мы – фанаты Карима.
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Фото: East News/Thomas COEX / AFP
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