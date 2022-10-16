Карьера Бензема в цифрах: 431 гол, пачка рекордов Франции и доминация в Лиге чемпионов

Сегодня – гол в класико. Завтра – «Золотой мяч».

Карим Бензема проживает лучшие сутки в жизни: гол в класико и победа над «Барсой» уже есть, теперь осталось получить «Золотой мяч» (вручают завтра в Париже – театр Шатле, 21:30 мск).

Кажется, наступил идеальный момент, чтобы зафиксировать статистику однозначно великой карьеры француза.

Начнем с рекордов и уникальных достижений – их у Бензема достаточно.

•‎ Карим обогнал Тьерри Анри, у которого 411 забитых.

•‎ За тридцатилетнюю историю ЛЧ ни один француз не получал «Золотую бутсу» турнира. Более того: 15 голов в сезоне-2021/22 – рекорд для французов во всех еврокубках. До этого лучшим результатом были 10 забитых от Жюста Фонтена в сезоне-1958/59.

• В ответном матче Бензема добавил еще гол – не зря Эдуар Менди нахваливал Карима перед матчами.

«Самый сильный нападающий, против которого я играл? Думаю, это Бензема. Кажется, с возрастом Карим становится только лучше».

Теперь к голам – посмотрим на них под разными углами.

• Мы специально выделили сезон, в котором ушел Криштиану Роналду. Бензема перестроился и стал важнейшим игроком «Реала» в атаке.

Это видно и по распределению голов по тренерам: Бензема при Анчелотти (2013—2015, 2021-н.в.) почти догнал Бензема при Зидане (2016-2018, 2019-2021) – хотя сыграл на целый сезон меньше.

Голы – лишь малая часть того, что Бензема делает на поле. Но, кажется, именно они наконец дали миру увидеть то, что Тьерри Анри видел давным-давно.

Тьерри, в твоем клубе пополнение. Теперь все мы – фанаты Карима.

Фото: East News/Thomas COEX / AFP