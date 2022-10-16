Сравниваем «Сити» и «Ливерпуль» в эпоху Клоппа и Гвардиолы. У Юргена больше побед, у Пепа – трофеев

И победа по xG.

В этом сезоне мы уже дважды готовили превью с цифрами под особые матчи – класико и дерби Манчестера. Противостояние «Ман Сити» и «Ливерпуля» тоже должно быть в этом ряду.

Очевидная заслуга здесь именно тренеров: Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года, а летом 2016-го в «Ман Сити» пришел Пеп Гвардиола. Логично сравнить клубы именно в эту эпоху.

Но сначала зафиксируем историческую доминацию «Ливерпуля» до 2016 года.

•‎ Сюда же вошли три матча Клоппа против «Ман Сити», но еще без Пепа: дважды выиграл в АПЛ (4:1, 3:0), но проиграл Кубок лиги по пенальти команде Мануэля Пеллегрини .

С трофеями все еще грустнее. Зато у «Сити» целых 7 побед в современном Чемпионшипе (это рекорд)!

Ситуация изменилась с приходом Пепа. Хотя «Ман Сити» все равно чаще проигрывает «Ливерпулю».

•‎ Несмотря на меньшее количество побед, «Сити» впереди по разнице мячей (35-32) благодаря двумя разгромам: 5:0 в 2017-м и 4:0 в 2020-м.

• Зато у «Ливерпуля» беспроигрышная серия против «Сити»: 5 матчей без поражений и две победы подряд – в полуфинале Кубка Англии и Суперкубке Англии.

• Отметим и домашнее доминирование: команды только раз проиграли дома – остальные поражения в гостях или на нейтральных стадионах.

Хотя Клопп вырвался вперед в личных встречах, Гвардиола выиграл с «Сити» больше.

Да, в списке трофеев «Манчестер Сити» нет Лиги чемпионов. Но даже Юрген считает, что попрекать этим Гвардиолу глупо.

Очевидно, «Сити» набрал при Гвардиоле больше – хотя у Клоппа больше очков в Англии (566 – за счет лишнего сезона).

А сам Пеп выиграл больше наград лучшему тренеру.

Хотя кто-то считает, что с такими тратами легко доминировать в АПЛ. Юрген периодически намекает на это: клуб Гвардиолы действительно потратил на трансферы гораздо больше.

Конечно, сравнение парочки не будет полным без Кубка xG. Портал Understat (считает ожидаемые голы с сезона-2014/15) ведет только АПЛ, поэтому придется обойтись без кубковых матчей.

• Портал Infogol (использует собственную модель на основе данных Opta) обсчитывает еще и Лигу чемпионов. «Ливерпуль» растоптал «Сити» в четвертьфинале-2017/18 (3:0, 2:1), но по xG все не так однозначно: 1,75 – 2,41 в пользу команды Клоппа, но «Ман Сити» выиграл второй матч (1,12 – 0,87).

Без противостояния Клоппа и Гвардиолы АПЛ точно была бы слабее. Да и сами тренеры.

Клопп научил Гвардиолу любить быстрые атаки: именно через встречу с «Боруссией» Пеп познакомился с немецкими ценностями и получил сигнал к переменам.

«Я многое для себя усвоил, когда впервые сыграл с командой Юргена в Германии. Это было чем-то новым. Я подумал: «Вау, мне преподали отличный урок». Мы проиграли 2:4 в Суперкубке. В последующих матчах в лиге я чуть лучше научился контролировать его команду, но это всегда очень трудно. Когда Клопп говорит, что его футбол – это хэви-метал, я отлично понимаю, что он имеет в виду», – вспоминал Гвардиола.

А Пеп помог Клоппу улучшить позиционные атаки – дошло до того, что Гвардиола стал узнавать свою структуру позиционной атаки в «Ливерпуле» (с другими ролями игроков, но тот же шаблон).