Роналду забил 700-й гол в клубной карьере. Понадобилось 943 матча и 4 команды

В матче с «Эвертоном» (победа «МЮ», 2:1) Криштиану Роналду забил первый гол в этом сезоне АПЛ. Куда важнее то, что он стал для португальца семисотым в клубной карьере.

Долгий путь к грандиозной цифре начался в сезоне-2002/03. 7 октября 2002-го Криштиану оформил дубль (34-я и 90-я минуты) в матче против «Морейренсе». Все, что было дальше – история.

• Только в первых трех сезонах Роналду забивал меньше 10 голов. После сезона-2005/06 ни разу не опускался ниже двадцати. С 2010-го по 2016-й вообще забивал минимум 50 за сезон.

• Для 700 голов Роналду понадобился 21 сезон и 943 матча (в среднем – 110 минут на гол). • Еще два гола Роналду в АПЛ подведут его к другой круглой цифре – 500 голов в чемпионатах.

• А Месси тем временем подкрался к Кришу максимально близко – у него 691 гол в клубной карьере. У Лео отличный темп (забил 8 голов в сезоне-2022/23) и все шансы догнать Роналду уже в этом году.