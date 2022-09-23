Кто остался в топ-клубах на время сборных? У «Сити» разъехались вообще все

У «Баварии» уехали, но вернулись.

Международный перерыв ставит на паузу не только чемпионаты, но и тренировочные процессы в клубах: большая часть команды разъехалась – с кем работать штабу? Лучше других функционирование топ-клубов в международную паузу описал Эрик тен Хаг:

«У меня нет игроков. Что мы можем планировать? Мы можем планировать только процессы с игроками, которые будут здесь. Нет 90 процентов команды – мы не можем [в таких условиях] выстраивать футбол».

А кто вообще остался в топ-клубах? Мы собрали тех, кто мог поехать в основные сборные своих стран, но не был вызван.

Небольшие вводные на старте: мы отбирали только тех игроков, которые вызывались во взрослую сборную своей страны и играли в этом сезоне. Если футболист играл за национальную команду, но уже завершил карьеру в сборной (например, так сделал Обамеянг), его на картинке не будет.

•‎ С Аароном Уан-Биссакой (он тоже остался) отдельная история: его никогда и не вызывали в сборную Англии – слишком богатый выбор на позицию правого защитника. The Athletic в начале 2021-го писал, что Аарон может выбрать сборную Конго, но пока все заглохло.

Не играли в этом сезоне, но вызывались когда-то в сборную: Фил Джонс (Англия), Том Хитон (Англия), Зидан Икбал (Ирак).

Не играли в этом сезоне, но вызывались когда-то в сборную: Скотт Карсон (Англия), Эмерик Лапорт (Испания, травма).

• Мы уже упомянули об этом в начале, но скажем еще раз: Пьер-Эмерик Обамеянг остался в клубе, но уже закончил карьеру в сборной.

• На картинке мог быть и третий Габриэл – но защитник никогда не играл за сборную.

Не играли в этом сезоне, но вызывались когда-то в сборную: Седрик Соареш (Португалия).

• Джеймс Милнер завершил карьеру в сборной Англии еще в 2016-м.

• Жоэль Матип тоже завязал со сборной в 2016-м – из-за ужасной организации и конфликта с тренерами. В прошлом году его звали обратно, но камерунец отказался. Совсем недавно уже сам Матип просился в сборную на чемпионат мира, но глава Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О ему отказал.

Не играли в этом сезоне, но вызывались когда-то в сборную: Куивин Келлехер (Ирландия, травма), Ибраима Конате (Франция, травма), Алекс Окслейд-Чемберлен (Англия, травма).

Не играли в этом сезоне, но вызывались когда-то в сборную: Фрэйзер Форстер (Англия).

• Диас сыграл один матч за Доминиканскую Республику еще в 2013-м, а спустя пять лет осознал, что хочет играть за Испанию. Технически, его могут вызвать в обе сборные – но не зовут ни туда, ни туда.

• А Тони Кроос просто завершил карьеру в сборной.

Не играли в этом сезоне, но вызывались когда-то в сборную: Альваро Одриосола (Испания).

• Невызов Фати Луис Энрике объяснил отдельно: «В июне вызывал Ансу в сборную, чтобы посмотреть, как он себя чувствует. Сегодня не вижу его на уровне тех игроков, которых вызвал».

• У Кондогбиа ситуация похожа на Матипа: Жоффре отказывается от приглашений в сборную из-за ужасной организации.

Не играли в этом сезоне, но вызывались когда-то в сборную: Серхио Регилон (Испания, травма).

• Казалось, Серхио Рамос завершил карьеру в сборной – но его просто не вызывает Луис Энрике. «Я могу поговорить о Рамосе, но я включил в этот список из 25 игроков лучших на данный момент. Вне всяких сомнений, Серхио может вернуться в команду», – отвечал тренер на последней пресс-конференции.

Не играли в этом сезоне, но вызывались когда-то в сборную: Серхио Рико (Испания), Кейлор Навас (Коста-Рика).

• Нойер и Горетцка были вызваны в сборную и даже приехали, но сдали положительные тесты на коронавирус.

Не играли в этом сезоне, но вызывались когда-то в сборную: Буна Сарр (Сенегал, травма).

Не играли в этом сезоне, но вызывались когда-то в сборную: Поль Погба (Франция, травма), Федерико Кьеза (Италия, травма).

• Чиприан Тэтэрушану закончил выступления за сборную

Не играли в этом сезоне, но вызывались когда-то в сборную: Тьемуэ Бакайоко (Франция), Златан Ибрагимович (Швеция, травма).

• Самир Ханданович, Данило Д`Амброзио и Генрих Мхитарян завершили карьеру в сборной.