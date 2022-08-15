Мбаппе хочет брать «Золотые мячи» после 27 лет – как Роналду. В каком возрасте это делали другие победители?

Киллиан Мбаппе не только требует от «ПСЖ» громких продаж и скандалит из-за пенальти, но и размышляет о будущем.

14 августа Килиан много говорил о «Золотом мяче» в интервью France Football. Заявил, что в этом году три фаворита (он, Бензема и Мане), назвал «Реал» машиной для индивидуальной награды и рассказал, что очень удивился волнению Месси перед вручением седьмого «ЗМ» («Я сказал: «Как можно волноваться, уже 6 раз там побывав?» Я бы вышел на сцену с сигаретой во рту! »).

Ключевой пункт раздумий Мбаппе касается возраста – он хочет выиграть «Золотой мяч» как можно скорее: француз считает, что в последние два года вышел на новый уровень. При этом допускает, что еще придется подождать – и приводит в пример кумира: «Роналду выиграл большинство «Золотых мячей» после 27 лет, что дает мне некоторый запас времени. Может, я тоже получу попозже, когда у меня уже будет серьезная карьера».

К логике Мбаппе есть вопросы: Килиан не говорит, что большой разрыв между первым и вторым «ЗМ» Роналду напрямую связан с космическим уровнем оппозиции от Месси. Но его мысли – хороший повод проверить возрастную динамику «Золотого мяча» и проследить, в каком возрасте футболисты чаще всего его выигрывали. Для анализа мы взяли всех победителей в XXI веке – большой временной промежуток, который застал сам Мбаппе.

Для удобства мы перенесли эти же данные на координатную плоскость, где провели две линии – 23 года (возраст Мбаппе) и 27 лет (возраст Роналду, о котором говорил Килиан).

• Вместе с гонкой Роналду и Месси менялся и возраст победителей – до начала их дуэли «ЗМ» после 30 лет брали всего дважды (Недвед и Каннаваро). Лео и Криштиану задали тренд – взяли четыре приза после 30 лет.

• Туда же относим и Модрича (выиграл в 33), Бензема (с вероятностью 99,9% выиграет в 34). Левандовски тоже мог тут быть, если бы взял «ЗМ» в 2020-м, когда ему было 32.

• Выиграть «Золотой мяч» до 23 лет удалось всего дважды, хотя к победе Оуэна есть слишком много вопросов;

«Золотой мяч»-2001 – великий развод: дали Оуэну, хотя Рауль был лучше во всем

• Чаще всего «ЗМ» выигрывали в 25 и 28 лет (по три раза). Ни одной победы в 30 лет и одна – в 29.

Конечно, у Мбаппе еще достаточно времени, чтобы добраться до приза.

Фото: East News/Franck Faugere, L’Equipe, via AP; globallookpress.com