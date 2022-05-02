После победы в Лиге 1 «Лилль» cвалился на 10-е место. Это худшее падение чемпиона в топ-5 и РПЛ?

Нет, были и хуже.

В прошлом сезоне гегемонию «ПСЖ» вновь прервал клуб помельче. Но долго «Лилль» не продержался: теперь команда идет на десятом месте почти без шансов подняться принципиально выше.

К этому привела тяжелая финансовая ситуация – из-за нее ушел даже главный тренер Кристоф Галтье, который предпочел амбициозную и стабильную «Ниццу».

На место Галтье «Лилль» взял Жослена Гурвеннека, который два года сидел без работы после вылета в Лигу 2 с «Генгамом». А затем клуб устроил распродажу на 75 млн евро: ушли вратарь Меньян, Сумаре и другие лидеры.

Десятое место после чемпионства – это худший результат? Мы изучили топ-5 лиг и РПЛ в XXI веке и собрали топы падений .

Важное уточнение. В случае равенства выше ставим ту команду, которая отстала на большее количество очков. Например, пятое место в топ-падений АПЛ занимает «Ливерпуль»-2019/20. «МЮ» после победы в сезоне-2002/03 тоже упал на третье место, но «Ливерпуль» отстал от чемпионского «Сити» на 17 очков, а «МЮ» от «Арсенала» – на 15. Таблицы-2021/22 зафиксированы после выходных.

Этот «Лилль» рискует превзойти падение «Монпелье». Осталось 3 тура, чтобы не вляпаться в историю.

Примечательно, что во Франции сильнее всего проваливались «неожиданные» чемпионы – доминаторы «Лион» (7 подряд) и «ПСЖ» (4 и 3 подряд) выдавали стабильные серии.

Если хотите узнать, что такое конкуренция в АПЛ, заглядывайте в чемпионаты 2010-х: после титула не проваливался только «Ман Сити».

Эх, а вот прекрасная Бундеслига нулевых, где даже «Бавария» могла провалиться после титула.

В нулевых в Ла Лиге куражилась «Валенсия» Рафы Бенитеса. В 2002-м команда сделала ставку на Лигу чемпионов (дошли до 1/4), поэтому в чемпионате свалилась на 5-е место. А после ухода Рафы в 2004-м просто сломались.

В Италии было бы скучно, если бы не вылет «Ювентуса» в Серию Б.

В РПЛ сильнее всех провалился «Зенит»: после чемпионства-2007 упал на пятое место. Зато выиграл Кубок УЕФА.

Ну и, конечно, общий топ.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; globallookpress.com