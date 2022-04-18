Раскладываем 60 хет-триков Роналду: 44 – за «Реал» (в «МЮ» всего три), чаще всего страдали «Севилья» и «Атлетико»

В субботу Криштиану Роналду вырвал для «МЮ» победу против «Норвича» (3:2), попутно сделав 60-й хет-трик в карьере. Португалец – единоличный лидер по количеству хет-триков в XXI веке: приличный отрыв от Лео Месси и просто колоссальный – от всех остальных.

За «Юнайтед» Роналду оформил только три хет-трика – два после возвращения («Норвичу» и «Тоттенхэму») и всего один в первые шесть сезонов: в 2008-м пострадал «Ньюкасл».

Основа монструозной цифры была набита в «Реале».

Для наглядности – раскладка по годам: с 2010-го по 2016-й португалец делал минимум 4 хет-трика за сезон.

Невероятные 44 хет-трика за «Реал» дали очевидный перекос по турнирам: 34 раза по 3+ Роналду забивал в Ла Лиге.

Посмотрим на результат Криштиану чуть детальнее. Португалец чаще забивал хет-трики в домашних матчах, в половине случаев помогли пенальти. А еще идеальный баланс в распределении по возрасту – Роналду одинаков хорош и до 30, и после.

Кто чаще всего страдал от трешек Криштиану? Все жертвы – из Ла Лиги.

Отдельно упомянем команды, которые получили от Роналду по два хет-трика.

• «Атлетик» • «Леванте» • «Малага» • «Депортиво» • «Реал Сосьедад» • «Кальяри» • сборная Литвы

Еще на 28 командах Криштиану оторвался по разу. «Барселоны» среди них нет.

Статистика хет-триков включает матчи, в которых Роналду забил 3 и больше мячей. Десять раз Криштиану не останавливался на трех голах.

Роналду кладет хет-трики на фоне разговоров о будущем: Daily Mail и другие медиа пишут, что новый тренер (скорее всего им будет Тен Хаг) избавится от возрастного форварда. А Роналду продолжит забивать.

Фото: East News/AP Photo/Jon Super