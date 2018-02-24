возращаясь с Ярмарки Тщеславия

Олимпиадобесие завершилось выпученными глазными яблоками говорящих голов официоза, комментировавших хоккейную встречу ОАР - ФРГ. Мажоры от пиара проявляли чудеса словесной эквилибристики, неустанно представляя очередную зраду спортсменов бесконечной чередой блистательных перемог чиновников.

Это были те самые эксперты, которые в 2014 году искали в Сочи снег, туалеты для гермафродитов, избитых быдловатой гомопедерастов и отсутствие зрителей на трибунах. Гонорары получали, как и в 2014, всё в том же окошке.

Настоящая победа выглядит так -

На первых зимних ОИ в Кортина д'Ампеццо советские атлеты, 6,5% от общего числа участников, взяли 30% комплектов наград. 12 атлетов прошли Великую Отечественную. В общекомандном зачете по очкам СССР - 103, у Австрии на втором месте - 66,5.

На закрытии ОИ команда ОАР прошлась под белым флагом, как и было предусмотрено сценарием. Крики ТАТ о необходимости расслабиться и получить удовольствие остались втуне. Режим и представляющие его чиновники Спорткомитета не выполнили главного условия поездки спортсменов в ЮК - оставить команду без золотых медалей.

Если бы на ОИ выступала одна Медведева, задача была бы решена. Устранение сразу двух законных претенденток могло вызвать скандал внутри страны. Лишение командного золота в ФК и хоккее было менее проблематичным. С первым справились. На хоккее споткнулись.

В официальных протоколах МОК "красная машина" отсутствует от слова совсем. Коэффициент успешности СССР в 9 ОИ = 1,33, КУ РФ в 6 ОИ = 4,00.

Во время ОИ смотрел только ФК. В общении с друзьями и соседями увлечения олимпийскими перипетиями замечено не было. В разговоре о победе над ФРГ мне напомнили, что это было ещё в 1945 г. и пожаловались на то, что с января на районе закрылось три мелких продуктовых магазина. Туда, к радости многодетных семей, пенсионеров, гастарбайтеров и студентов, крупная сеть сливала по дешёвочке некондицию, просрочку и фруктово-овощную гниль по бросовым ценам. То-то я удивлялся после Нового года скакнувшим в 2-3 раза ценам в сетевом лабазе.

Помятуя о том, как дважды была продана победа в хоккее на ОИ и один раз на ЧМ, решил глянуть 3-ий период ОАР-ФРГ. За три минуты до финального свистка Кошечкин покидает ворота и вратарский пятачок аж на пять метров - ГОЛ! Затем удаление и игра в меньшенстве. Что интересно, повтора момента нарушения не было. Вместо него показали гол в ворота ОАР. Символично и расписано как по нотам.

Второй гол Кошечкин организовал, отправив шайбу после мягкого наброса на ворота прямо перед собой, "в борьбу", вместо того, чтобы накрыть её или отправить в угол площадки. Третья шайба влетела после выезда из ворот на 5 метров при том, что именно в этот момент за ворота выдвигался немец. Надо будет ещё раз внимательно посмотреть все моменты матча с атакой на ворота. Столь опытный вратарь, допускающий в течение 50 сек критические ошибки, вызывает вопросы. Этот затейник явно был не один, судя по тому, как защитники освобождали лёд для нанесения точного удара "соперником".

Помню третий период ответственного матча, когда ледовая дружина, ведомая Овечкиным и прочими ладскнехтами, привезла в собственные ворота 5 шайб за 6 минут. Это был цирк с конями. В НХЛ контракты с ними перезаключали по тройному тарифу.

Слабейшую из вышедших в основную пульку команд вывели на ОАР с гарантированным выигрышем первых. Состояние немецких игроков после финального свистка было сродни состоянию Медведевой. Обещали и кинули. Вот только Медведева сделала всё и даже больше для золота. Триумф ознаменовали исполнением гимна РФ. Центральное ТВ с наслаждением показало глумление над гимном под поднятие белой тряпки. Между прочим, это действие уголовно наказуемо как надругательство над государственными символами.

Вы спросите, в чём причина тотального провала на играх? С января 2014 олимпийского года в РФ работа спортивных секций законодательно переведена на платную основу.

Только в лыжах был оглушительный успех. 7 из 17 медалей нынешних ОИ взяли дети Елены Трубицыной, она же Елена Валерьевна Вяльбе. Феномен трехкратной чемпионки ОИ, 14-ной ЧМ, 5-кратной обладательницы Кубка мира, многажды чемпионки СССР значим не менее чем ЭТ.

В июле 2010 г. Вяльбе, после года ожесточённого сопротивления ОКР и Минспорта, была избрана президентом ФЛГР. В 2010 лыжная федерация предствавляла из себя то, чем сегодня является биатлон - выжженной пустыней.

За 8 лет поставила дело так, что нынешнее поколение лыжников Вяльбе уже третье. Первыми были Легков(1983) и Вылегжанин(1982), взявшие марафон в Сочи. За ними поколение Устюгова, отстранённое от ОИ 2018 благодаря усилиям ОКРФ. Большунов(21-4 медали) и Спицов(22-3 медали) стали реальными героями третьего поколения Вяльбе.

К ОИ в Китае Вяльбе будут убирать. Но, когда такое количество населения живёт на лыжах, тренерская чехарда может и не сработать. Проще сократить его в разы. С 1996 по 2017 года за Уралом исчезло более 1 500 городов, посёлков городского типа, административных центров, сёл и деревень.

Помните, как на ОИ 2012 вручали два золота? В спортивных дисциплинах это не редкость. Вручали в лёгкой атлетике и многоборье, в плавание и спортивной гимнастике(однажды дали пять золота за выступление на бревне), в стрельбе и толкании ядра. Скажите, когда это было! Даже по спортивным меркам - вчера. Главное - сильно захотеть.

У МОК, ISU и Спорткомитета РФ такого желания не было. Они бросились на перегонки окучивать новую курочку Рябу. Была ли достойна Медведева золота ОИ? Безусловно! Именно по прокату.

Но золота взял тот, кому оно было нужно больше всех. Не полагаясь на обещания и увещевания гешефтмахеров.

Воспоминания о Сочи ассоциируются у меня со всемогуществом Путина. Перед глазами проплывает череда европейских королей, крон-принцев и князей - лучших друзей президента РФ. К ОИ ЮК они куда-то заныкались... как и высокопосаженные чиновники МОК. Был ли то очередной "удар в спину", мне не ведомо.

Может быть им стало стыдно за вручённые награды? Одно могу сказать точно, поворачиваться спиной к противнику, а тем более принимать коленно-локтевую позу, опасно для здоровья.

Из самого свежего -

Что может быть лучше возвращения в родной дом живым и здоровым! Встреча героев в Хрустальном :