Фото дня. Гасперини заткнул этот «Байер»! Тссссс
После второго гола Адемолы Лукмана в победном финале Лиги Европы мы увидели главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини вот таким.
Он предложил – или даже приказал – «Байеру» помолчать.
Возможно, и без злости.
Но как эффектно!
Все шансы на то, что кадр станет легендарным.
В 66 лет Гасперини выиграл первый титул в карьере. До этого бывал максимум тренером года в Серии А – за максимум третьи места «Аталанты».
Больше 20 лет тренерской карьеры, больше 800 матчей – и вот теперь такой яркий, важный, незабываемый титул.
Уже на 26-й минуте он справедливо попросил остальных помолчать.
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Фото: East News/Adrian DENNIS / AFP
Просто у Аталанты лучший прессинг в Европе и Байер, как команда, любящая владеть мячом, с этим не справилась. Ливерпуль не справился в этом же розыгрыше абсолютно аналогично.
Так бывает.
И в кубке разнесут Кайзер.
Я всё же думаю, что Байер так слабо сыграл в финале так как 2-3 последних игры в Бундеслиге они играли на расслабоне и вторым составом. Вот тебе и результат.