Фото дня. Гасперини заткнул этот «Байер»! Тссссс

После второго гола Адемолы Лукмана в победном финале Лиги Европы мы увидели главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини вот таким.

Он предложил – или даже приказал – «Байеру» помолчать.

Возможно, и без злости.

Но как эффектно!

Все шансы на то, что кадр станет легендарным.

В 66 лет Гасперини выиграл первый титул в карьере. До этого бывал максимум тренером года в Серии А – за максимум третьи места «Аталанты».

Больше 20 лет тренерской карьеры, больше 800 матчей – и вот теперь такой яркий, важный, незабываемый титул.

Уже на 26-й минуте он справедливо попросил остальных помолчать.

«Аталанта» Миранчука взяла Лигу Европы! Единственные за год остановили «Байер»

Фото: East News /Adrian DENNIS / AFP